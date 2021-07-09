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Van’da aniden alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, VanÖzalp karayolu üzerindeki Gendelova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 AAZ 830 plakalı minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, minibüs ise kullanılamaz hale geldi.

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