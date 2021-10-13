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Edremit’te ‘Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü' kuruldu

İHA

Edremit’te ‘Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü' kuruldu

Van’ın Edremit Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 5 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’te yaptığı değişiklik kapsamında ‘Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nü kurdu.
Çevre kirliliğinin ve küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması için Türkiye genelinde yerel yönetimlerde başlatılan müdürlük kurulma çalışmaları Edremit ilçesinde hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi’nde ciddi sonuçlar alınırken, 2023 yılına kadar kurum binaları, belediyeler, üniversiteler, sanayiler, havalimanları, alışveriş merkezleri ve otellerin, sıfır atık sistemine geçmesi hedefleniyor.

“Sıfır atık kapsamında güzel çalışmalara imza attık”
Kurulan yeni müdürlük ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Sıfır Atık projesi kapsamında Türkiye’de 2017 yılında ciddi bir mücadelenin başladığını belirtti. Göreve gelişi ile birlikte Edremit Belediyesi olarak da Türkiye genelinde güzel projelere imza attıklarını vurgulayan Başkan Say, “Sıfır Atık Projesi kapsamında belediye olarak daha önce hayata geçirdiğimiz atık pil, bitkisel yağ, ambalaj atıkları, elektronik atıklar, ömrünü tamamlamış lastikler, cam atıkları ve giysi tekstil gibi projelerle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sıfır Atık Projesi kapsamında okullarımıza yönelik eğitim programları düzenlerken, kurumlarımıza ve okullarımıza atik pil kutuları dağıttık. Atık getirme merkezleri kurduk. Bu çalışmalarımız kapsamında ekonomiye ciddi kazanımlar sağlanırken, çevrenin kirletilmemesi konusunda da ciddi rakamlar elde ettik” dedi.

“Her Canlının hukukunu koruyan bir anlayış içindeyiz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde doğaya, çevreye ve bütün canlılara hürmet gösteren, onların haklarına saygı duyan, her canlının hukukunu koruyan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Başkan Say, “Öte yandan yine Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi’nde ciddi ilerlemeler kaydedildi. Bu bağlamda Sıfır Atık Projesi ile sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun üretim yapılması yönündeki atılımlar son derece değerli ve önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Van Gölü’nde tonlarca dip çamur çıkartıldı”
Van Gölü’nün, Koruma Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi noktasında gerek şahsı gerekse de kent olarak yürüttükleri mücadelenin nihayetine erdirildiğini sözlerine ekleyen Başkan Say, “Emine Erdoğan Hanımefendi ilçemizde düzenlenen Van Gölü ile ilgili sempozyuma katılarak, gerek Van Gölü havzasının korunması, gerekse de Van Gölü Koruma Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi ve gölün korunması noktasında başlatılan dip çamur çalışmalarında önemli mesafeler kaydedildi. Bu bağlamda tonlarca çamur çıkartıldı ve bu çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yürütülen tüm bu çalışmalarda bizde Edremit Belediyesi olarak gerek sıfır atık projesi gerekse de çevre ile ilgili tüm hizmetlerimizin bir çatı altı altında yürütülmesi noktasında ‘Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nü kurduk. İlçemiz, ilimiz başta olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

“Hedefimiz daha temiz bir dünya”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genelgesi doğrultusunda sıfır atık ile mücadele kapsamında yeni müdürlüğün kurulduğunu vurgulayan Başkan Say, bu müdürlüğün güzel çalışmaları hayata geçireceğini kaydetti. Mücadelenin kapsamının da genişletildiğini ve bakanlığın bu konuda her türlü desteği sunacağını anlatan Başkan Say, “Hedefimiz ve gayemiz daha temiz bir çevre ile birlikte iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaktır. Türkiye genelinde başlatılan bu çalışmaların ülkemize her yönüyle büyük katkılar sunacağı gibi, iklim değişikliği ve çevre kirliliğinin önüne geçecektir” ifadelerini kullandı.

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