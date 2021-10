Van'da '6.Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' tanıtım toplantısı

Van'da Anatolia Organizasyon tarafından bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilecek olan 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

Bir kahvaltı salonunda kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Anatolia Grup Organizasyon Reklam Tanıtım Limitet Şirketi Yetkilisi Özgür Can Çelik, fuar hakkında açıklamalarda bulundu. 81 ilden gelen yöresel tatların Van’da görücüye çıkacağını belirten Çelik, “Fuarımızda; İzmit pişmaniyesinden Isparta gül ürünlerine, Kayseri’nin sucuklarından Trabzon’un peynirlerine, Diyarbakır’ın yöresel tatlarından Malatya’nın kayısısına kadar 81 ilden farklı tatlar Vanlılarla buluşacak. Bunun yanı sıra el sanatlarımız var. Maraş’tan bakırcılarımız, Mardin’den gümüşçülerimiz geliyor. Yine Bursa’dan tekstil sektöründe farklı firmalarımız gelecek. Yöresel ürünler ve hediyelik eşya anlamında 81 ilde bulunan her şey bu fuarımızda olacak” dedi.

Van’da fuara katılan firma oranının yüzde 3’den yüzde 15’lere yükseldiğini aktaran Çelik, “Bu da şunu gösteriyor ki, Van’daki firmalarımız, fuar kültürünü oturtup, ilerleyen dönemlerde bizim dışarıda yaptığımız fuarlara da gelmesini sağlıyor. Van da artık kendi yöresel ürünlerinin ve hediyelik eşyalarının tanıtımını, Van dışındaki bölgelerde de yapmaya başladı. Bu Van için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Fuarın 29 Ekim ila 7 Kasım tarihleri arasında yapılacağını hatırlatan Çelik, “Vanlıların haricinde, İran kapısı açıldıktan sonra, İranlıların pandemi öncesindeki geliş performansları şu anda yakalanmadı. En azından pandemi süresine göre, daha fazla yurt dışından da Van’a misafirlerimiz geldiğinde bir fuar etkinliği ile karşılaşacaklar. Van modern çizgisi, misafirperverliği ile bence Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde diğer bütün illerden ayrılan bir yer. Bu anlamda Van basınının ciddi desteklerini alıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde Van’daki performansı arttırarak gitmeyi planlıyoruz. Benim bu şehre ısınmamı sağlayan en büyük olgulardan bir tanesi, Van’daki basın mensuplarının desteğidir. Bu şehirde uzun yıllar ticaret yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Pandemi öncesinde Van’daki fuarın 2 bin 200 metrekareye ulaştığına dikkat çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’deki en büyük yöresel ürünler fuarı Antalya’da yapılan Yörex Fuarı’dır. Buranın metrekaresi 3 bin metrekaredir. Biz onu yakalamak üzereydik. Şu anda aynı büyüklükte Diyarbakır’da bir fuar düzenliyoruz. Van’daki fuarımız, bölgede büyük bir ses getirmişti. Fakat pandemi araya girdi ve stantlarımızı bin metrekareye düşürdük. Bu fuarda bin 700 metrekarelerdeyiz. Pandemi öncesini yakalamak üzereyiz. Ürün çeşitliliği her geçen gün artıyor. Pandemi sürecinde sosyal mesafe gereğince sirk organizasyonumuzu bitirmiştik. Son 3 fuarımızda sirk yapmadık. Bu fuarımızda tekrar hafta sonu sirke başlıyoruz. Cumartesi ve pazar günleri 4’er seans şeklinde, kadromuzu biraz daha genişleterek, dünya rekortmeni bir lastik adamımız var, yılanımız var. Farklılaştırarak ve biraz daha kuvvetlendirerek hafta sonları sirk gösterilerimiz olacak. Oyun alanımızı da biraz daha genişleterek, çocuklarımızın keyifli vakit geçirecekleri ortamı oluşturduk. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızı fuarımıza bekliyoruz.”

Toplantı soru cevap bölümü ile sona erdi.

