Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çelikel karla mücadele ekiplerini ziyaret etti

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, belediyenin merkez şantiyesini ziyaret ederek, karla mücadele ekipleriyle bir araya geldi.

Edremit ilçesi Süphan Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Merkez Şantiyesi yerleşkesine gelen Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, burada Fen İşleri Dairesi Başkanı Sahip Görendağlı, şantiye şefleri ve karla mücadelede görev alan personel tarafından karşılandı. Bir süre şantiye alanında gezerek incelemelerde bulunan Çelikel, ardından personelle bir araya gelerek hasbihal etti. Yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı ekipleri tebrik eden Çelikel, daha sonra buradan ayrıldı.

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