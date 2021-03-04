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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Kovid-19'a karşı dinamik denetim faaliyetleri başladı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda denetimler gerçekleştirildi.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Kovid-19'a karşı dinamik denetim faaliyetleri başladı
AA

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Berge ile kontrollü normalleşme kapsamında çarşı merkezinde denetim yaptı.

Esnafı kurallara uyulması konusunda uyaran Vali Bilmez, şimdiye kadar vatandaşların salgınla mücadele konusunda çok duyarlı davrandığını belirterek, bu duyarlılığı sürdürmelerini istedi.

- Bitlis

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Tatvan ilçesinde esnafı ziyaret ederek, kontrollü normalleşme sürecini anlattı.

İlçe sakinlerini kurallara uymaları konusunda uyaran Çağatay, alınan önlemler ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde Bitlis'in risk haritasında mavi kategoride yer aldığını anımsattı.

Kurallara uymanın ve tedbirlerin faydalarını gördüklerini aktaran Çağatay, şöyle konuştu:

"İstiyoruz ki, insanlar bu sıkıntılı süreçte hastalığa yakalanmasın ve aynı zamanda gelirlerini kaybetmesinler. Hep beraber sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatmak istiyoruz. Aşılama konusunda vatandaşlarımız tereddüt etmesinler. Sağlık Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da belirtildiği gibi, hastalığa yakalanma oranı çok çok düşük, hastaneye yatma oranı sıfır."

Restoran işletmecisi Mehmet Nuri Gökren, yaklaşık 100 gündür iş yerinin kapalı olduğuna işaret ederek, uzun aranın sonunda yeniden faaliyete başlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

- Hakkari

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve ilgili kurum amirleri ile il merkezinde gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerine katıldı.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kontrollü normalleşme süreci kapsamında kentte gerekli kararları aldıklarını söyledi.

Kent merkezi ve tüm ilçelerde dinamik denetimlere başladıklarını anlatan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Bu mesele hepimizin meselesi. Denetimlerimiz 7 gün 24 saat Hakkari'de devam edecek. Hedefimiz Hakkari'nin mavi bölgede kalması. Burada polisimiz ve belediyemiz sürekli anonslar yapacak. Camilerde 5 vakit imam hatiplerimiz gerekli hatırlatmaları yapacak. Tüm öğretmelerimiz velilere ulaşacak ve bilinçlendirme çalışmaları yürütecek. Hakkari'de mücadele seferberliğini ilan ettik. 'Mavi bölgede kal Hakkari' diyoruz."

- Muş

Muş Valisi İlker Gündüzöz, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Sağlık Müdürü Serdal Türkmen, kurum amirleriyle denetim yaptı, esnaf ve kent sakinlerini kurallara uymaları konusunda uyardı.

Gündüzöz, Muş'un düşük riskli iller arasında yer aldığını, bunun devam etmesi için gerekli önlemlerin alındığını aktardı.

Denetimlerin yoğunlaşarak devam edeceğini vurgulayan Gündüzöz, "Tüm vatandaşlarımıza gevşememeleri için tekrar çağrıda bulunuyorum. Bu hassasiyetin, virüs tamamen bitene kadar devam etmesi gerekiyor. Muşlu kardeşlerime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bazı iş yerlerinde birtakım sıkıntılar var. Maske takmayı bilmeyen vatandaşlarımız var. Bunları da düzelteceğiz." diye konuştu. ​​​​​​​

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