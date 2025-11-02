Van Spor FK: 3 - Sakaryaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Van Spor FK, evinde Sakaryaspor'u 3-2 mağlup etti. Xesc Regis, Mehmet Özcan ve Ivan Cedric'in golleriyle galibiyete ulaşan Van Spor FK, puanını 20'ye yükseltti. Sakaryaspor ise haftayı 17 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Van Spor FK ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Van Spor FK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 28'de Xesc Regis, 45+1'de Mehmet Özcan ve 88. dakikada Ivan Cedric atarken, konuk ekibin gollerini ise 40'ta Wissam Ben Yedder ve 65. dakikada Burak Çoban kaydetti.
Bu sonucun ardından Van Spor FK puanını 20'ye yükseltirken, Sakaryaspor ise 17 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Van Spor FK, Sarıyer'e konuk olacak. Sakaryaspor, Serik Spor'u konuk edecek.