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İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika faizini beklendiği gibi yüzde 0.10'da tuttu, varlık alım hedefini 100 milyar sterlin artırarak 645 milyar sterlinden 745 milyar sterline yükseltti. Banka ekonomiyi desteklemek için gerektiğinde daha fazla adım atmaya hazır olduklarını bildirdi. BOE koronavirüs pandemisinin ortaya çıkmasından beri yüzde 0.75 olan politika faizinde 2 kez indirime gitti. Ülke ekonomisi Nisan ayında yüzde 20 ile rekor oranda daraldı.