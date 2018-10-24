Yapısı ve işleyişi değişen Türkiye Varlık Fonu A.Ş. ikinci yönetim kurulu toplantısını bugün yapacak. Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantısını 13 Eylül'de yapmıştı.

12 Eylül'de yapısı değişen Türkiye Varlık Fonu A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Başkan Vekilliğine Berat Albayrak getirildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine de Salim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez atandı. Genel Müdürlüğe ise daha önce varlık fonu yönetiminde uluslararası tecrübeye sahip Zafer Sönmez getirildi. Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri, bünyesinde bulunmayı milli bir görev saydıkları kurumdan maaş almamayı kararlaştırdı.

40 MİLYAR DOLARLIK VARLIK DEĞERİ BULUNUYOR



Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlamak, uluslararası kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmek ve büyük projelere kaynak yaratmak amacıyla 2016 yılı Ağustos ayında kurulan Türkiye Varlık Fonu'na çeşitli banka ve şirketlerdeki kamu hisseleri, bazı KİT'ler ile at yarışları ve şans oyunlarına dair lisanslar 49 yıllığına devredilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hedeflenen sürecin olmadığını söylemiş, Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan Yaklaşık bir yıl önce görevinden alınmıştı. Fonun yaklaşık 200 milyar dolarlık aktif büyüklüğü, 40 milyar dolarlık da varlık değeri bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ