Dünyada varlık fonlarının toplam değeri 7.5 trilyon dolara ulaştı. En büyüğü 1 trilyon dolarlık Norveç’in varlık fonu. Dünya genelinde 78 ulusal varlık fonu yönetilirken aralarındaki en genç fon ise Türkiye Varlık Fonu. Tam 2 yıl önce kurulan fon bugün 160 milyar dolarlık aktif varlığa yaklaşık 40 milyarlık özkaynağa sahip. Norveç, Suudi Arabistan gibi rakiplerinden en büyük farkı ise portföyünün petrol vb. doğal kaynak gelirleri yerine Türkiye’nin dev kamu kuruluşlarından oluşması.

İşte bu nedenle fonun iş odaklı daha profesyonel bir bakış açısıyla yönetimi hayati önemde.

Zira portföyündeki şirketlerin başarısı aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu’nun da elini güçlendirecek en önemli kozu. Nitekim bu stratejiyle doğru orantılı bir şekilde Türkiye Varlık Fonu’nda bugün köklü bir değişikliğe imza atıldı. Geçen 2 yılda beklenen performansı gösteremeyen Fon’un Başkanı artık Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Başkan vekili ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.

Varlık fonlarının en önemli özelliklerinin başında yurtdışında yaptığı yatırımlarla ülkelerin uluslararası etkinliğini artırması gelir. Bu açıdan Fon’un başkanlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isminin yer alması bu hedefin başarıya ulaşması için önemli.

İŞADAMLARI YÖNETİMDE GİRDİ

Yapılan bu değişiklik bir anlamda Fon’a atfedilen önemin derecesini gösterdiği gibi önümüzdeki süreçte Fon’un hamlelerine yönelik de önemli bir ipucu niteliğinde. Türkiye Varlık Fonu’nun zirvesindeki güçlü yapı ve felsefe değişimi yönetimi kurulundaki isimlerin ağırlığını ve seçimini de doğrudan belirlemiş.

Fonun öncelikli hedeflerinden biri portföyündeki şirketler aracılığıyla Türkiye’ye kaynak yaratması. Bu konu dış finansman ihtiyacı düşünüldüğünde hayli önem arz etmekte. İşte bu kapsamda Fon’un yönetimine getirilen Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut kilit bir konumda. Zira son 3 yıldır başkanlığını yürüttüğü ajans aracılığıyla dünyanın önde gelen dev şirket yöneticilerinin büyük çoğunluğu ile iletişim halinde. Diğer bir isim de Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevini yürüten aynı zamanda Ziraat Bankası Genel Müdürü olan Hüseyin Aydın. Portföydeki finans kuruluşları da dikkate alındığında bankacılık alanında önemli birikime sahip olan Aydın, portföydeki şirketleri de yakından tanıyor.

ALANINDA DEV BİR SANAYİ ŞİRKETİ

Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin kabineye yansıyan en önemli farklılıklarından biri olan iş dünyası temsilcilerinden ekonomi bakanlıklarına yapılan atamalar olduğu düşünülürse bu proaktif anlayış Fon’da da kendisini göstermiş durumda.

İlki iş dünyasının çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu. Gelelim Fon’un yönetimine giren ve kendi alanında dev bir sanayi kuruşunun patronu olan işadamı Fuat Tosyalı’ya. Fuat Tosyalı, demir çelik alanında hem Türkiye’de hem yurtdışında yatırımları olan Tosyalı Holding’in başkanı.

10 bini aşan istihdamı olan grubun İSO-500 listesinde ilk 200’de 4 ayrı firması bulunuyor ve şirketin toplam satışları 3.5 milyar doları aşmış durumda. Portföydeki dev kuruluşlar düşünüldüğünde Tosyalı’nın deneyimi önemli.

Yönetim kuruluna giren önemli isimlerden biri de Prof.Dr. Erişah Arıcan. Arıcan, 2006 yılından buyana Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürütüyor. Bir dönem Ziraat Bankası yönetim kurulu üyeliği de yapan Arıcan aynı zamanda halen Borsa İstanbul’un yönetim kurulunda buluyor. Sermaye ve finans piyasaları konusunda uzmanlığıyla öne çıkan Arıcan, Fon yönetimini de güçlendirecek isimlerden biri. Arıcan, Fon’un çıkaracağı yatırım araçları ve modelleri ile kaynak yaratması açısından etkili bir isim.

FON’A DEV FONDAN GENEL MÜDÜR

Türkiye Varlık Fonu genel müdürlüğüne ise ulusal fon yönetim deneyimi olan bir isim getirildi. Bankacılık geçmişi olan Zafer Sönmez artık Fon’un Genel Müdürü. Sönmez son olarak Malezya'nın varlık fonu Khazanah Nasional Berhad’da Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya’daki yatırımlardan sorumlu Kıdemli Müdür görevini yürütüyordu.

İşte böyle...

2 yıllık süreçte akademisyen ağırlıklı bir yönetim kurulu ile faaliyet gösteren Türkiye Varlık Fonu artık alanlarında öncü iş insanlarının yer aldığı icracı bir kadroya sahip.

Tıpkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015’teki bir konuşmasında ip ucunu verdiği sözü gibi: “Bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa, Türkiye de öyle yönetilmelidir. Bir ülke böyle sıçrama yapar.”

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