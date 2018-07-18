





Geçtiğimiz sezon milyonları SHOW TV ekranlarına kilitleyen 'Çukur' dizisinin yıldızlarından Erkan Kolçak Köstendil ile Mustafa Kırantepe stüdyoya girerek 'Nemrudun Kızı' adlı türküyü seslendirmişti. Habertürk'ten Arif Hür'ün haberine göre söz ve bestesi Arif Çelik'e ait olan türkünün yorumuyla beğeni toplayan ikilinin klibi bir haftada tam 1 milyon 250 bin tık aldı. 'Çukur'un Vartolu'su ile Medet'inin ses getiren bu düeti sonrası dizinin hayranları, "Ruhumuza dokundunuz", "Hem eğlendirdiniz hem de efkarlandırınız" şeklinde çok sayıda övgü dolu mesaj attı. ‘Nemrudun Kızı’ şarkısından “Çukur otizmin farkında” sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında elde edilecek gelir, Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanacak.