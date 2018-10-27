Vasco da Gama - Internacional karşılaşma önü

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Vasco da Gama, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Internacional takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:30. Vasco da Gama 34 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Internacional 57 puanda ve 3. sırada. Vasco da Gama, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik form durumunda. Internacional, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 222 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vasco da Gama kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 2.80, Internacional sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Vasco da Gama önceki hafta Flamengo mücadelesinde 1-2 kazandı.

Internacional ise Santos maçında 3-1 yenildi.

Vasco da Gama, evinde 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 21 gol yedi.

Internacional, dış sahada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Internacional 16 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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