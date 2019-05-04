Sinema, dizi ve müzik alanındaki birçok yapıma ilham veren “Enoch Arden”, Türkçe olarak ilk kez VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) tarafından yayımlanıyor. Viktorya Çağı’nın önemli yazarlarından Kraliyet Şairi unvanlı Alfred Lord Tennyson’ın kaleme aldığı, çevirisini Tamer Gülbek’in yaptığı bu eser seslendirilerek online müzik platformu Spotify’da da yer aldı. Enoch Arden, şiirsever dinleyiciyle Spotify’da buluşacak.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Uğur Taşdemir’in seslendirdiği eserde, gemi kazası sonucu ıssız adaya düşen bir gemicinin hayatı ve aşkı sayfalarda Türkçe ve İngilizce yer edinirken, kitaba da adını veren Enoch Arden karakterinin trajik yolculuğu okura ulaşıyor.

ROMANTİZM, AŞK, ÖLÜM...

Yayımlanmasının ardından 155 yıl sonra Türkiye’de okurla buluşan anlatı şiir türündeki kitap, Viktorya Çağı edebiyatının tüm özelliklerini bünyesinde barındırıyor: Duygusal unsurlara yapılan vurgu, doğa ve romantizme genişçe yer verilmesi; tutkulu bir aşk ile ölüm olgusunun ön plana çıkarılması bunlardan yalnızca birkaçı. Kitapta öncelikle çocukluk yıllarından itibaren üç arkadaş Enoch Arden, Annie Lee ve Philip Ray’in sosyo-psikolojik özelliklerine dikkat çekilerek açılış gerçekleştiriliyor. Karakterlerin hisleri, geçmişleri birer birer ortaya seriliyor.

AYNI KADINA AŞIK İKİ ADAM...

Yıllar sonra Enoch ile Annie evleniyor, sahil kasabasında çocuklarıyla mutlu şekilde yaşıyorlar ama hem artan nüfus hem de sanayileşme sonrası iş alanlarının kısıtlanması nedeniyle geçim sıkıntısı baş gösteriyor. Enoch bu nedenle eşini ve çocuklarını evde bırakıp bir gemiye atlıyor, açık denizlere yol alıyor. Hüzünlü veda sonrası eşi Annie senelerce yalnız kalınca Philip ona ilgi göstermeye başlıyor. Bindiği gemi okyanusta batan Enoch hiç bilmediği bir adada gözlerini açıyor; bu esnada Annie ve Philip evleniyor ancak gününde birinde Enoch adadan kurtulup geri dönüyor.

VBKY’nin yayımladığı “Enoch Arden” anlatı şiir türünün eşsiz bir örneği. Şiir dinlemek isteyenler için Spotify’da 60 dakikalık anlatımın yanında 27 dakikalık önsözü ile beraber sunuluyor.