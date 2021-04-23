Kripto para dünyasının gündemindeki en önemli konulardan biri olan Vebitcoin ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Konuya ilişkin vatandaşlar en çok; Vebitcoin battı mı ve kapandı mı gibi sorularının cevaplarını arıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

VEBITCOIN'DEN RESMİ AÇIKLAMA

"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz.

Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."