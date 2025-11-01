Habertürk
        VEDA ETTİ! MasterChef kim elendi, kim gitti? 1 Kasım Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?

        MasterChef'te veda gecesi! 1 Kasım MasterChef kim elendi, kim gitti?

        MasterChef'te heyecan eleme gecesi ile sürüyor. Eleme gecesinde bir yarışmacı son yemeğini yapacak. MasterChef yeni bölümünde şefler ilk etapta kızılcıktan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. İkinci etabın konusu ise uçan noodle (Flying noodle) oldu. Eleme potasında yer alan yarışmacılar arasından en başarısız tabağı yapan yarışmacı, MasterChef hayallerine veda etti. Peki, "1 Kasım MasterChef kim elendi?" İşte 1 Kasım Cumartesi MasterChef'te elenen yarışmacı...

        Giriş: 01.11.2025 - 20:31 Güncelleme: 02.11.2025 - 00:29
        1

        MasterChef Türkiye'de veda gecesi... Eleme potasında yer alan yarışmacılar, hayallerine ve MasterChef'e devam edebilmek adına tezgah başında hünerlerini sergiledi. Günün sonunda şeflerin değerlendirmeleri ardından en başarısız tabağı yapan yarışmacı, MasterChef'e veda etti. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? 1 Kasım Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var? İşte MasterChef'te eleme potasında yer alan yarışmacılar...

        2

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef'te şeflerin değerlendirmelerin ardından en az başarılı tabağı yapan Aslı MasterChef'te elenen son yarışmacı oldu.

        3

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Barış

        Ayten

        Aslı

        4

        Sümeyye

        Mert

        Çağlar

        Çağatay

        5

        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

        Masterchef Türkiye'de ödül oyununu Ayten kazandı.

