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Venedik Bienali Türkiye Pavyonu açıldı

Venedik Bienali'nde 'Hayalet Hikâyeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi' projesine ev sahipliği yapan Türkiye Pavyonu’nun resmi açılışı küratörler Sevince Bayrak ve Oral Göktaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 

Venedik Bienali Türkiye Pavyonu açıldı
HABERTURK.COM

Dünyanın en önemli mimarlık etkinliklerinden Venedik Bienali 18. Uluslararası Mimarlık Sergisi 20 Mayıs’ta kapılarını açıyor. Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu bu yıl Sevince Bayrak ve Oral Göktaş’ın Hayalet Hikâyeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi adlı projesini ağırlıyor.

Terk edilmiş binaları yıkmak ya da kaderine terk etmek yerine, onların hikâyelerini dinlemeyi ve anlamayı öneren Hayalet Hikâyeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi odağına mevcut olanı dönüştürmeyi alıyor. Türkiye Pavyonu’nda mimarlık dünyasındaki köklü değişimler, yapay zekâ, robotlar gibi yeni teknolojilerin yardımıyla, nasıl dönüştürebileceğimize dair araştırmalar sergileniyor ve umut dolu öneriler getiriliyor.

Venedik Bienali 18. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu Açılışı

&Ouml;zgen &Ouml;zkan, B&uuml;lent Eczacıbaşı, Sevince Bayrak, Oral G&ouml;ktaş, Can Eren
Özgen Özkan, Bülent Eczacıbaşı, Sevince Bayrak, Oral Göktaş, Can Eren

Hayalet Hikâyeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi projesine ev sahipliği yapan Türkiye Pavyonu’nun resmi açılışı dün, küratörler Sevince Bayrak ve Oral Göktaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Türkiye Pavyonu’nun açılışına İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile Türkiye Pavyonu eş sponsorları Schüco Türkiye Genel Müdürü Can Eren ile VitrA adına Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan katıldı.

Açılışta T.C. Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, T.C. Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, T.C. Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem, Roma Kültür ve Tanıtım Müşaviri Haluk Söner, Milano Ticaret Ataşesi Ahmet Erkan Çetinkayış ile Venedik Fahri Başkonsolosu Filippo Olivetti’nin yanı sıra Türkiye’den ve uluslararası mimarlık, sanat ve akademi dünyasından pek çok önemli isim bulundu.

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