Venedik Film Festivali'nde 'Altın Aslan' The Room Next Door'un oldu 81. Venedik Film Festivali'nde büyük ödül Altın Aslan, usta yönetmen Pedro Almodovar'ın 'The Room Next Door' filminin oldu. Nicole Kidman'ın 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandığı festivalde Murat Fıratoğlu'nun yazıp yönettiği 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' Orizzonti bölümünde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Habertürk Giriş: 07.09.2024 - 21:54 Güncelleme: 07.09.2024 - 21:54

