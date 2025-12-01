Habertürk
        Venezuela, "egemenlik ihlali" gerekçesiyle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne şikayette bulundu

        Venezuela, "egemenlik ihlali" gerekçesiyle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne şikayette bulundu

        Venezuela, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağına ilişkin açıklamasının ardından "egemenlik ihlalini" gerekçe göstererek, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) şikayette bulunduğunu bildirdi

        Giriş: 01.12.2025 - 06:05 Güncelleme: 01.12.2025 - 06:05
        Venezuela, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne şikayette bulundu
        Venezuela Ulaştırma Bakanı Ramon Velasquez Araguayan, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, ABD'nin, Venezuela'nın hava sahasıyla ilgili duyurusunun ülke egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini söyledi.

        Araguayan, ICAO’ya durumu açıklayan yazılı bir şikayette bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

        "Bu tür bir eylem, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin 17 No'lu ekinde ağır bir suç olarak tanımlanan yasa dışı müdahale niteliğindedir. Çünkü yanlış bilgi yayarak havacılık operasyonlarının güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Ayrıca ABD'nin böyle bir açıklama yapma yetkisi yoktur ve bunun hiçbir yasal dayanağı bulunmamaktadır."

        Araguayan, Venezuela hava sahasının düzenlenme yetkisine sahip tek kurumun Ulusal Havacılık Otoritesi (INAC) olduğunu hatırlatarak, "Hiçbir yabancı güç, hiçbir şekilde Venezuela yargı yetkisinin yerine geçemez." açıklamasında bulundu.

        Maduro hükümeti, OPEC'e mektup gönderdi

        Ulusal basına göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri yığınağının enerji piyasasının dengesini ciddi biçimde tehlikeye attığı iddiasıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) bir mektup gönderdi.

        Mektupta, Venezuela'nın doğal enerji kaynaklarını kararlılıkla savunacağı vurgulanarak, ülkenin hiçbir şantaja ya da tehdide boyun eğmeyeceği ifade edildi.

        Venezuela Ulusal Meclisi (AN) Başkanı Jorge Rodriguez de konuya ilişkin açıklamasında, "Uluslararası enerji piyasasının dengelerini ciddi biçimde tehdit eden ve giderek güçlenen bu saldırının durdurulmasına katkı sağlamak için en iyi çabayı göstereceğinize inanıyorum." diye konuştu.

        Rodriguez, ABD'nin Karayipler'de uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla hedef aldığı teknelere de değinerek, saldırılarda hayatını kaybeden Venezuelalıların bulunduğunu öne sürdü.

        Ulusal Meclis’te konuyla ilgili olağanüstü bir oturum yapılacağını bildiren Rodriguez, "Bundan birkaç dakika önce ABD askeri güçlerinin 2 Eylül’den bu yana meşru olmayan ve yasa dışı operasyonları sırasında öldürülen, yargısız şekilde infaz edilen Venezuelalıların aileleriyle bir araya geldik." ifadesini kullandı.

        Basına göre, ABD 2 Eylül'den bu yana uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 20 tekneyi hedef aldı ve bu saldırılarda en az 83 kişi hayatını kaybetti.

        ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm hava yolları, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları lütfen Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını göz önünde bulundurun." ifadesini kullanmıştı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

