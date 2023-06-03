Öğrencilere vergisiz telefon fırsatı ile ilgili gelişme gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Peki, "Öğrencilere vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte vergisiz iPhone fiyatları...