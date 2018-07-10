Cambridge Analytica adlı şirketin Facebook üzerinden topladığı anket verilerinde, ankete katılan kullanıcıların yanı sıra, arkadaşlarının da kritik verilerinin alındığı ortaya çıktığında Facebook ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı.

Hâlen CEO görevini sürdüren Facebook kurucu ortaklarından Mark Zuckerberg, ABD senatosuna ve Federal Ticaret Komisyonu'na ifade verdi.

Facebook, skandal sonrasında gazeteye ilan vererek özür dilemişti.

FTC'de birkaç ay önce başlayan soruşturmanın bu yılın son çeyreğinde sonuçlanması bekleniyor. Miller, soruşturmanın Facebook için rekor bir cezayla kapacanağı görüşünde. Ancak bu durumun Facebook'u ne kadar etkileyeceğinden emin değil, zira şirketin 45 milyar dolarlık nakit rezervi bulunuyor.

Facebook'u sadece ABD Federal Ticaret Komisyonu soruşturmuyor. Konuyu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD Adalet Bakanlığı da takip ediyor. Bunlardan SEC'nin hissedarlara karşı bu olayın doğurduğu yükümlülük üzerine karar vereceği biliniyor.