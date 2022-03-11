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Vestel ABD'de şirket kurdu

Vestel, ABD'nin New York eyaletinde Vestel USA isimli yeni bir şirket kurduğunu açıkladı

Vestel ABD'de şirket kurdu
HABERTURK.COM

Vestel, ABD'de Vestel USA isimli yeni bir şirket kurdu.

Vestel Elektronik'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ tarafından, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York Eyaletinde Vestel Ticaret AŞ'nin %100 hissedarlığında Vestel USA Inc. isimli yeni bir şirket kurulmuştur. Yeni kurulan şirket vasıtasıyla, Kuzey Amerika'da artan iş hacmi ve müşteri portföyünün yakından takip edilmesi ve yönetilmesi, pazar araştırmaları ile pazardaki ihtiyaçların doğru bir şekilde tespit edilmesi, bu sayede mevcut ürün gamının adaptasyonu ve pazara özel ürünlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır."

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