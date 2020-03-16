Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Sivasspor'u 1-0 yenen Antalyaspor'da 3 puanı getiren golü atan Veysel Sarı, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Sivasspor'a göre daha iyi oynadıklarını belirten ve 8 haftadır da kaybetmediklerine vurgu yapan tecrübeli futbolcu, dünyanın gündeminde olan koronavirüs hakkında da konuştu.

İşleri gereğince sahaya çıktıklarını vurgulayan Sarı, "Dünyanın içinde bulunduğu ortamı herkes biliyor, biz de mecbur işimizi yapmak zorundayız. Futbol gerçekten taraftarla güzel. İşimiz gereği geldik. TFF ne karar verir bilmiyoruz ama biz de işimizi yapacağız. Devlet büyüklerimizin kararına saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.