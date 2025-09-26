Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem VGM burs başvuru tarihleri 2025-2026: VGM burs başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

        VGM burs başvuru takvimi 2025-2026: VGM burs başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru tarihleri kurum içinden yapılan açıklama ile belli oldu. Bu kapsamda burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler, VGM burs başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. VGM eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardan biridir. Peki, "VGM burs başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?" İşte 2025-2026 VGM burs başvuru tarihleri...

        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 23:43 Güncelleme: 26.09.2025 - 23:43
        1

        VGM, burs başvurularında bekleyiş sürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihler arasında alınan başvurular 'www.vgm.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleşecek. Bilindiği gibi 2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1. 250, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3 bin TL olarak belirlendi. Peki, "VGM burs başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır" İşte detaylar...

        2

        VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        VGM bursu için başvuru açıklaması henüz müdürlük tarafından gelmedi. Ancak geçtiğimiz sene için ortaöğrenim bursu başvuruları 1-15 Ekim, yükseköğrenim bursu başvuruları da 21-31 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. 2025-2026 yılı için de benzer tarihlerin uygulanması öngörülüyor. Başvurular genellikle, başvuruların başlamasından 15 gün kadar önce duyuruluyor.

        3

        VGM BURSU NE KADAR?

        2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

        4

        VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere, başvuru yapılan eğitim yılından önceki eğitim yılında yükseköğrenim bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilmiş olan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.

        5

        VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

        a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

        b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

        c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

        ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

        d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

        e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

        f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

        g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

        Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

        Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

        Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.

