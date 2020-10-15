VGM başvuru tarihleri ne zaman? VGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca yararlanabileceği VGM burslarıyla ilgili süreç devam ediyor. Ortaöğretim öğrencileri için son gün bugünken; Yükseköğretim öğrencileri için ilk başvuru tarihi bugün. Peki VGM burs başvurusu için son gün ne zaman? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru ekranı...

VGM BURS BAŞVURUSU EKRANI 2020

VGM ortaöğretim burs başvurusu 1 Ekim 2020 – 15 Ekim 2020 tarihleri arasında, VGM yükseköğretim burs başvurusu ise 15 Ekim 2020 - 30 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bilgilerinizi doldurmanız halinde burs başvurunuzu gerçekleştirmiş olacaksınız.

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VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Kurum tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak burs sonuçlarının başvuruların tamamlanacağı 15 Ekim'den bir hafta sonra açıklanacağı tahmin ediliyor.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR? 2020

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

Ortaöğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 1 Ekim 2020 – 15 Ekim 2020

Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

VGM BURS ŞARTLARI NELERDİR?

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere ve bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.

Anne ve/veya babası hayatta olmayan ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere öncelik verilen eğitim yardımlarımızdan özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler ile ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan başka bir kardeşi olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ile Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.