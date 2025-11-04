VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM sonuçları nasıl öğrenilir?
Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru tarihleri sona erdikten sonra VGM burs sonuçları araştırılmaya başlandı. Başvuru değerlendirmeleri tamamlandığında sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanıyor. Peki VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
VGM burs sonuçları için geri sayım sürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ön lisans ve lisans burs başvuru işlemleri 21 Ekim'de başladı, 31 Ekim'de sona erdi. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar nasıl öğrenilir?
VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İlköğretim ve ortaöğretim (ortaokul ve lise) öğrencileri için burs başvuruları 15 Ekim 2025, 23:59 itibariyle sona ermiş olup, başvuru değerlendirmeleri tamamlandığında sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.
Ancak henüz VGM burs başvuru sonuçları ile ilgili bir açıklama gelmedi. Sonuç tarihi açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
VGM BURS MİKTARI NE KADAR?
2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.
BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.