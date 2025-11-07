Habertürk
        VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2025-2026 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları sorgula ekranı

        VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) yükseköğrenim burs sonuçları için bekleyiş devam ediyor. 21-31 Ekim tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, binlerce öğrenci destek almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için gözünü VGM'den gelecek duyuruya çevirdi. Peki, VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        Giriş: 07.11.2025 - 20:49 Güncelleme: 07.11.2025 - 20:50
        Öğrenciler, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün burs duyurusunu yakından takip ediyor. 31 Ekim’de tamamlanan başvuru döneminin ardından, VGM’nin belirleyeceği kontenjan dahilinde üniversite öğrencilerine 8 ay süreyle aylık destek sağlanacak. Peki, VGM yükseköğrenim burs sonuçları hangi tarihte ilan edilecek? İşte son gelişmeler…

        VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

        2025 VGM ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim'de sona ermişti. Adaylar başvuru sonuçlarına VGM üzerinden ulaşabiliyor.

        VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        VGM yükseköğrenim burs başvuruları 21 - 31 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Burs başvuru sonuçları için henüz tarih netleşmedi. Sonuçlar açıklandığında VGM'nin resmi sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulacak. Önceki dönem sonuç tarihleri kaynak alındığında VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının kasım sonu – aralık başı aralığında duyurulması bekleniyor.

