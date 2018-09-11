Victoria's Secret meleği diye alay ettiler! Asıl mesleği şaşırttı!
11.09.2018 - 10:54 | Güncelleme:
Victoria's Secret meleği Lyndsey Scott, 'sadece bir model olduğu' ve gerekçesiyle sosyal medyada yüzlerce eleştiri alıyor. ABD'li modelin asıl mesleği ise çok şaşırtıyor
1
1|19
Victoria's Secret meleği 34 yaşındaki Lyndsey Scott'un modellikten önceki mesleği ufak bir şaşkınlık yaratıyor. Modellikten para kazanan ve herkesin eleştiri yağmuruna tuttuğu Lyndsey, aslında matematik dahisi!
2
2|19
Bilgisayar bilimleri okuyan güzel model programlama ve kod yazmada da oldukça başarılı. iOS mobil uygulama yazılımının geliştiriciliği yapan Lyndsey, iPhone'lar ve iPad'ler için mobil uygulamalar yazıyor.
3
3|19
Lisans eğitimi sırasında Java, MIPS ve C ++ programlama dillerini öğrenen model, Python, Objective C ve iOS'ta kendi uygulamalarını yazmak için kendini geliştirdi.
4
4|19
Okul yıllarında atletizm alanında da dereceler yapan model dokuz yaşından beri dövüş sanatlarıyla uğraşıyor ve tekvandoda siyah kuşağa sahip.
5
5|19
Lyndsey Scott, öğrenciyken sürekli zorbalığa uğradığını ve kimseyle göz göze gelmemek için okulda saklandığını söylüyor.
6
6|19
Eğitimini tamamladıktan sonra oyunculukla ilgilenmeye başlayan Lyndsey, New York'da seçmelere başvurdu. Daha sonra da modellik seçmelerine katıldı.
7
7|19
Eğitimini tamamladıktan sonra bilgisayar bilimlerinden daha çok oyunculukla ilgilenmeye başlayan Lyndsey, New York'da seçmelere başvurdu. Vücudunu değiştirmeye ve güzelleştirmeye başlayan kız, arkadaşların cesaretlendirilmesiyle modellik için başvuruda bulundu.
8
8|19
Asıl işinin modellik olmadığını söyleyen ve boş zamanlarında akıllı telefon ile bilgisayarlar için uygulamalar yapan Victoria's Secret'ın ünlü meleği, genç kadınları bilgisayar bilimlerine teşvik etmeyi amaçlıyor.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.