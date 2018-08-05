Viitorul Constanta - Voluntari maçı öncesi rakamlar

Viitorul Constanta ve Voluntari, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü Romanya 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Viitorul Constanta 1 puanla 13. sırada, Voluntari 1 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Viitorul Constanta, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Voluntari, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 602 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Viitorul Constanta kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Voluntari sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler.

Viitorul Constanta son hafta oynanan Voluntari maçında 0-0 berabere kaldı.

Voluntari ise Viitorul Constanta karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Viitorul Constanta, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

Voluntari, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Voluntari, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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