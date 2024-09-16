Vincenzo Montella: EURO 2024 övgüleri duymak çok gururluydu

Berlin'de bir otelde gerçekleştirilen etkinlik, UEFA Genel Sekreter Vekili Giorgio Marchetti ve Almanya Futbol Federasyonu'nun Sportif Direktörü Rudi Völler'in açılış konuşmalarıyla başladı. Daha sonra, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) genel değerlendirmesi ile teknik ve taktik analizinin yapıldığı oturuma geçildi. Bu oturum, EURO 2024 Teknik Gözlemcileri Rafael Benitez, David Moyes, Pat Bonner ve Michael O'Neill'in katılımıyla düzenlendi. Ardından UEFA Teknik Eğitim ve Gelişim Direktörü Olivier Doglia ile UEFA Teknik Gözlemcisi Ioan Lupescu'nun moderatörlüğünde teknik direktörlerin fikir alışverişinde bulunduğu bir forum organize edildi.

Uluslararası futbol camiasındaki meslektaşlarıyla çeşitli platformlarda bir araya gelmenin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Montella, "Turnuvanın teknik gözlemcileri ve diğer teknik direktörlerle birlikte EURO 2024'ün bir değerlendirmesini yapmak çok değerliydi. Turnuvayı enine boyuna tartıştık ve oyuna ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin organizasyonda sergilemiş olduğu futbolla ilgili övgüleri duymak da çok gurur vericiydi" ifadelerini kullandı.