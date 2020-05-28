Vinçten düşen iki işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı - DİYARBAKIR

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesindeki inşaatta vinç sepetine binerek boya yapan Osman ve Yavuz Ataş zemine düştü.İşçilerden Osman Ataş olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yavuz Ataş, 112 Acil Servis ekibince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Olay yerine gelen işçilerin yakınları sinir krizi geçirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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