Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çökertilen “Vize işlem ücreti” çetesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre 21 Temmuz günü İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda çete lideri Ö.F.S.’ninde aralarında bulanan 75 şüpheli gözaltına alındı. İzmir’de 32, Türkiye genelinde ise toplam 2 bin 12 kişinin şikayetçi olduğu suç çetesinin ortaya çıkan yazışmaları da soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturma dosyasına giren yazışmalarda, dolandırıldıklarını anlayan depremzedelerin "Bakın Biz depremzedeyiz bizim evlerimiz her şeyimiz yıkıldı Allah aşkına paramızdan olmayalım bize insanlık yapın paramızı gönderin bak biz burada açız" dediği görüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ilk duyurduğu, “Vize işlem ücreti” çetesinin ortaya çıkan yazışmalarda, dolandırıcıların hedeflerinde yurt dışına çıkmak isteyen depremzedeler ve Erasmus öğrencilerin olduğu görüldü.

LÜKS TATİL YAPIP, ARAÇLAR ALMIŞLAR

Polis ekiplerinin araştırmasında, vatandaşın parayı gönderdiği IBAN numarasına bağlı görünen şirketlerin var olmadığı, adreslerin boş olduğu, yatırılan paraların paravan olduğu tespit edilen yaklaşık 25 şirketin hesabına aktarıldığı belirlendi.

Aktarılan bu paraların izini kaybettirmek için finans yapılanmasında ortak havuzda bir süre bekletilip, ardından banka şubelerinden çekildiği ortaya çıktı. Dolandırıcılıktan elde edilen paranın bir kısmının döviz veya altına çevrildiği, bir kısmını 3'üncü kişiler adına şahıs ve şirket hesaplarına yatırıldığı, bir kısmıyla da lüks otomobiller alındığı tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin, bu haksız kazançla turistlik bölgede bulunan Fethiye’de 750 bin liraya lüks villa kiraladığı belirlendi.