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Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu kayıtları başladı

Sınırlı sayıda sporcuyla 20 Eylül’de start alacak olan Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu, Türkiye’nin en kapsamlı sanal koşusuna dönüşecek. İBB’nin düzenlediği ve 2 bin 500 atletin yer alacağı etkinliğe, isteyenler sanal koşu ile de katılabilecek. Tarihi Yarımada’nın eşsiz manzarasında yapılacak yarı maratonda yer almak ya da bu heyecana kendi parkurlarında koşarak ortak olmak isteyenler için kayıtlar yeniden açıldı

Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu kayıtları başladı

stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda, bu yıl bambaşka bir heyecan yaşanacak. Covid-19 tedbirleri nedeniyle kontenjan sınırlaması bulunan etkinlik, Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonuna “tek başına bizimle koş!” sloganıyla sahne olacak. Katılımcılar, 21 ya da bu yıl yapılmayacak 10 kilometrelik özel parkurlarında, koşuya katılabilecek. Tarihi Yarımada’da ya da ilk kez gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonuna katılmak isteyenler için kayıtlar açıldı.

TÜRKİYE’DE BİR İLK: SANAL YARI MARATON

2020 Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, sporcuların sağlığını riske atmamak için kontenjan sınırlamasına gidilerek koşulacak. Katılımcı kısıtlaması nedeniyle yer alamayanlar için ilk kez Türkiye’nin en geniş kapsamlı sanal koşusu düzenlenecek.
Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonunda 21 kilometre koşmak isteyen koşucular, sanal koşu uygulamasını 1 Eylül’den itibaren Play Store ve App Store’dan indirerek bu tarihi koşuda yerini alabilecek. Sporcular uygulamayı açarak 19-20 Eylül tarihleri arasında diledikleri zaman aralığında, diledikleri yerde 21 kilometre koşusunu tamamlayabilecek.

10K SANAL KOŞU KATEGORİSİ

Pandemi önlemleri nedeniyle tarihi parkurda yapılmayacak 10 kilometre yarışlarına, sanal koşu uygulaması ile kendi rotasında koşanlar katılabilecek. Böylece hem Vodafone İstanbul Yarı Maratonu ruhuna ortak olurken, hem de kendilerine meydan okuyabilecekler. Yarışmacılar, dünyanın herhangi bir noktasında, diledikleri yerden bu heyecana ortak olabilecek, yardımseverlik koşusu ile iyilik peşinde koşabilecekler.

21K PATEN KOŞUSU KATEGORİSİ

Yoğun talep üzerine yeniden açılan 21 kilometre Paten kategorisi ile paten tutkunları da Tarihi Yarımada parkurunun büyüleyici manzarasında Vodafone İstanbul Yarı Maratonu parkurunda yerini alacak. Paten kategorisinde yarışanlar, ilk start alan ve bitiş çizgisine ilk vararak yarı maratonu tamamlayan grup olacak.

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