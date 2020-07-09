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Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile 3 yıl önce adım attığı espor ve oyun pazarında gerçekleştirdiği işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Bugüne kadar BAUSuperMassive eSports iş ortaklığı, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi isim sponsorluğu, TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası isim sponsorluğu gibi projeleri yürüten Vodafone ile Türkiye’de ve dünyada 30 milyon oyuncusu bulunan yüzde 100 yerli oyun Zula’nın da geliştiricisi InGame Group, stratejik bir iş birliği yaptı.

Ortaklık kapsamında Türkiye’nin ilk oyun tarifesini sunacak olan Vodafone FreeZone, yıl içinde iki ayrı ortak Zula turnuvası da düzenleyecek. Vodafone FreeZone ayrıca, InGame Group ile birlikte kurduğu ortak mimari yapısıyla oyuncuların Zula Mobile platformundaki gecikme süresinde 5 ms’ye varan iyileşmeler sağlayacak.

Vodafone FreeZone ve InGame Group ortaklığının detayları, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve InGame Group Kurucu Ortağı ve CEO’su Burak Gözalan’ın katılımıyla düzenlenen online toplantıda aktarıldı. Toplantıya oyun tutkusuyla tanınan Cleveland Cavaliers ve Milli Takım Oyuncusu Cedi Osman da katıldı.

'2022’DE 30 MİLYON TL’LİK YATIRIMA ULAŞACAĞIZ'

Toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Vodafone FreeZone markamızla 3 yıl önce adım attığımız espor pazarında yaklaşık 13 milyon TL’lik yatırım yaptık. Gamer Paketlerimiz ile gençlere internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyoruz. Yaptığımız kampanyalarla bugüne kadar 14 milyon kişiye ulaştık” dedi.

Esporda 2022 sonuna kadar toplam yatırımlarının 30 milyon TL’ye ulaşmasını hedeflediklerini belirten Aksoy, şunları söyledi:

“Esporun yanı sıra mobil oyun oynayan, bilgisayar oyunu oynayan, oyunlarla ilgili eğlenceli veya profesyonel turnuvalardan içerikleri izlemeyi seven gençler de dahil olmak üzere daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefle, Türkiye’nin ilk yüzde 100 yerli yapım oyunu Zula’nın geliştiricisi InGame Group ile kapsamlı bir iş ortaklığı başlatıyoruz. Ortaklığımız kapsamında gençlere sınırsız oyun deneyimi yaşatmak için Türkiye’nin ilk oyun tarifesini Gamer portföyümüze ekledik. Yıl içinde iki ayrı ortak Zula turnuvası düzenleyeceğiz. Ayrıca, InGame Group ile birlikte kurduğumuz ortak mimari yapısıyla müşterilerimizin Zula Mobile platformundaki gecikme süresinde 5 ms’ye varan iyileşmeler sağlıyoruz. Ortaklığımızın sektörde yeni bir sayfa açacağına inanıyoruz.”

Oyun ve esporun Türkiye’de çok hızlı büyüyen bir alan olduğuna dikkat çeken InGame Group Kurucu Ortağı ve CEO’su Burak Gözalan ise “Türkiye’de oyun ve espora en çok yatırım yapan şirketler grubuyuz. Yıl sonuna kadar 10 milyon TL’lik yatırım daha gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kendimizi her şeyden önce bir ‘oyun’ değil, ‘oyuncu’ şirketi olarak tanımlıyoruz” dedi.

CEDİ OSMAN: MMOFPS OYUNLARA İLGİM ARTTI

Küçüklüğünden beri oyun oynamaya meraklı olduğunu söyleyen Cleveland Cavaliers ve basketbol milli takım oyuncusu Cedi Osman ise şunları kaydetti:

“Keyifli zaman geçirmemi sağlayan, beni rahatlatan, strateji geliştirme yeteneğime katkısı olan oyunları oynamayı seviyorum. Rekabet oranı yüksek, temposu hızlı, eşzamanlı strateji oyunlarını tercih ediyorum. Son zamanlarda MMOFPS (devasa çok oyunculu çevrimiçi birinci şahıs nişancı oyunu) oyunlara da ilgim arttı. Zula’yı da bu şekilde keşfettim. Bir de şu var; ben yurtdışında yaşıyorum. Türkiye’yi özlüyorum. Zula’da Türkiye’den görüntüler var. Bunları görmek, ‘Ya ben burayı gerçekte biliyorum’ demek çok güzel bir his. Türk yapımı bir oyun olması da ayrı bir gurur kaynağı.”

‘GAMER’ TARİFESİ

Vodafone FreeZone, yeni ortaklık kapsamında, gençlere yönelik sınırsız oyun deneyimi yaşatmak hedefiyle Türkiye’nin ilk oyun tarifesini geliştirdi. Tarifedeki sınırsız oyun uygulamalarına Zula Mobile’ı da ekleyen Vodafone FreeZone, böylece gençlere internetinden yemeyen Twitch, Discord, Zula Mobile gibi birçok oyun uygulaması sunacak. Ücretsiz verdiği oyun parası portföyünü de genişleten Vodafone FreeZone, gençlere Twitch Bit ve Zula Altın’ın yanında Cüzdan ve PubG Mobile UC gibi faydalar da sağlayacak.

Ayda 59 TL’den sunulacak tarifede, 12 GB mobil internet, 1000 dakika, 250 SMS, sınırsız WhatsApp, yıllık 60 TL’lik E-Pin hediyesi, gençlerin çok kullandığı sosyal medya uygulamalarında geçerli 12 GB ve ilk 1 ay 20 GB hediye internet de sunulacak.

ZULA MOBILE TURNUVASI GELİYOR

Vodafone FreeZone ve InGame Group ortaklığının bir diğer çıktısı Zula Turnuva Serisi olacak. Bu kapsamda, ilk olarak Temmuz’da Zula PC Turnuvası düzenlenecek. Ardından ilk Zula Mobile Turnuvası da gelecek. Sadece amatör oyuncuların katılabileceği Zula PC Turnuvası’na başvurular espor.zulaoyun.com websitesinden alınacak.

Yaklaşık 1000 kişinin başvurmasının beklendiği turnuvada 128 takım yarışacak. Maçların turnuvaya özel açılan odalarda online oynanacağı turnuva 4 hafta sürecek. Zula PC Turnuvası için toplam 25 bin TL’lik ödül havuzu olacak ve Vodafone müşterilerine özel Vodafone FreeZone Espor Seti hediye edilecek. Maçlar, Vodafone TV’nin yanı sıra Zula Twitch ve YouTube hesaplarından da canlı yayınlanacak.

5 MS’LİK İYİLEŞME

Vodafone FreeZone ve InGame Group ortaklığı kapsamında ayrıca Vodafone’un kişiselleştirilmiş şebeke yapısıyla oyunculara maksimum hız ve minimum gecikme süreleri sağlanması da hedefleniyor. Bu doğrultuda, InGame Group ile birlikte kurulan ortak mimari yapısıyla oyuncuların Zula Mobile platformundaki gecikme süresinde 5 ms’ye varan iyileşmeler sağlanacak. Ayrıca, Zula Mobile bulut servisine taşınarak oyunculara kesintisiz deneyim yaşatılacak.

11 DİLDE 30 MİLYON OYUNCU

Tamamı Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli yapım bir oyun olan Zula, bugün 100’den fazla ülkede 11 dilde 30 milyon esporsever tarafından oynanıyor. İlk olarak PC tarafında geliştirilen Zula, Ocak ayında “Zula Mobile” ile cep telefonlarına da girdi. Henüz açık beta sürümünde olan “Zula Mobile”, sadece Türkiye’de 3 milyondan fazla indirildi. “Zula Mobile” tamamen açıldığında ise Türkiye’de 10 milyon adetlik indirilme rakamına ulaşması bekleniyor.

Yapılan araştırmalara göre, dünyada oyun endüstrisi gelirleri 160 milyar dolara, Türkiye'de ise 1 milyar dolara yaklaştı. Halihazırda 30 milyonun üzerinde oyuncunun bulunduğu Türkiye, dünyada 18. sırada yer alıyor. Diğer yandan dünyada espor pazarının büyüklüğünün 1 milyar dolar seviyesinde olduğu ve gelecek 3 yılda espor ekonomisinin 5 milyar dolara yaklaşacağı tahmin ediliyor.