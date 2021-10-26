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Dijital marka olma hedefiyle çıktığı son 4 yılda “Vodafone Yanımda” mobil uygulaması, “Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası” sadakat platformu ve “Süpermarket Yanımda” servisi gibi projelere imza atan Vodafone, şimdi de online alışveriş platformu “Her Şey Yanımda”yı hizmete sundu. Vodafone, “Her Şey Yanımda” ile müşterilerine tüm alışverişlerini dijital bir platform üzerinden yapma imkânı sunacak.

“Her Şey Yanımda”da Akıllı Telefon, Elektronik, Giyim, Küçük Ev Aletleri, Ev-Yaşam, Anne-Çocuk, Spor-Outdoor, Hobi, Kozmetik, Dijital Uygulamalar ve Servisler olmak üzere 10 ana kategori ve 100’den fazla alt kategoride 500 bini aşkın ürün bulunuyor. “Her Şey Yanımda” ile ilk bir yılda aylık 50 milyonun üzerinde tıklanmaya ve 1 milyonu aşkın siparişe ulaşmayı hedefleyen Vodafone, nihai hedefini ise e-ticaret sektöründe 3 yıl içinde en büyük 3 oyuncudan biri olmak olarak duyurdu.

“VODAFONE YANIMDA’YI SÜPER UYGULAMAYA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

“Her Şey Yanımda” platformu, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun ve sanatçı Aras Bulut İynemli’nin katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Toplantıda Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu yolda en önemli önceliklerimizden biri de dijital bir marka olmak. Bugüne kadar ‘Vodafone Yanımda’ uygulamamız, ‘Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’ sadakat platformumuz ve ‘Süpermarket Yanımda’ servisimiz ile önemli adımlar attık. Şimdi de ‘Her Şey Yanımda’ ile daha büyük ve kapsamlı bir adım atarak Türkiye’de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren bir dijital pazaryeri sunuyoruz.”

“HEDEFİMİZ 3 YIL İÇİNDE EN BÜYÜK 3 OYUNCUDAN BİR OLMAK”

Araştırmalara göre, Türkiye’de online ticaret pazarının 2020’de yüzde 76 büyümeyle 100 milyar doların üzerinde bir ciroya eriştiğine dikkat çeken Aksoy, “Bu pazarın içindeki en büyük pasta 60 milyar TL ciroyla online pazar yerlerine ait. Bir dijital servis şirketi olarak biz de e-ticaret sektöründe güçlü bir oyuncuya dönüşmeyi ve bu sektörde 3 yıl içinde en büyük 3 oyuncudan biri olmayı hedefliyoruz. ‘Her Şey Yanımda’ platformuyla temel hedefimiz, e-ticaret alanındaki iş modelimizi genişleterek dijital marka algımızı güçlendirmek ve dijital müşteri sayımızı artırmak. Bu platform, aynı zamanda ‘Vodafone Yanımda’yı bir GSM uygulaması olmanın ötesine geçirerek müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir süper uygulamaya dönüştürme hedefimizde de önemli rol oynayacak” dedi.

“Her Şey Yanımda” için hazırlanan reklam filminde oynayan Aras Bulut İynemli ise şöyle konuştu:

“Online alışveriş, hayatımızın olmazsa olmazları arasına girdi. Günlük koşturmacanın içinde fiziksel olarak mağazaya gitme imkânı bulamadığınızda online alışveriş büyük kolaylık sağlıyor. Diğer yandan, binlerce seçenek elinizin altında; ihtiyacınıza en uygun ürünü seçmeniz çok daha kolay. ‘Her Şey Yanımda’, Vodafone’un yenilikçi ve öncü yönünü yansıtan bir servis. Zamanlamasıyla, içeriğiyle çok yerinde ve çok faydalı olacağını düşündüğüm bir hizmet. İnsanların hayatını önemli ölçüde kolaylaştıracağına inanıyorum. Ben şimdiden Vodafone’dan giyinmeye başladım.”

İLK KULLANIMDA 15 GB VE 50 TL İNDİRİM VERECEK

Müşteriler, “Vodafone Yanımda” mobil uygulamasının ana sayfasındaki “Her Şey Yanımda” sekmesine tıklayarak platforma erişebiliyor. Platformda, müşteriler istedikleri ürünleri sepete attıktan sonra Masterpass’e kayıtlı kredi kartları veya Vodafone Pay kartları ile ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

“Her Şey Yanımda” platformunda müşteriler, Vodafone’un Yapay Zeka tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi ile sorularına cevap bulabilecek, iptal ve iadelerini takip edebilecek. Platformu kullanmak için Vodafone abonesi olma şartı aranmıyor. Toplantıda verilen bilgiye göre Vodafone, “Her Şey Yanımda”yı ilk kez kullanan müşterilerine haftalık 15 GB mobil internet ve 50 TL indirim hediye edecek. Öte yandan, “Her Şey Yanımda”da müşterilerin her alışverişinde bir çocuğun eğitim masrafına katkı sunmak için TOÇEV’e 3 TL bağış yapılacak.