Vodafone, tarımda dijitalleşme için Türkiye İş Bankası ile yeni bir proje başlattı. Dijital Tarım Projesi kapsamında çiftçiler, Vodafone’un sunduğu Dijital Tarım İstasyonu’na Türkiye İş Bankası’nın tarım kredisiyle sahip olabilecek. Dijital Tarım Projesi kapsamında, ilk etapta, Mersin’in Silifke İlçesi’nde 10 istasyon kurulumu gerçekleştirildi. Türkiye İş Bankası ve Vodafone işbirliği ile başlatılan pilot projeye önümüzdeki dönemde 20 istasyon ile devam edilecek.

Projenin detaylarının paylaşıldığı toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone grubunun 50’yi aşkın ülkede 85 milyondan fazla nesneye nesnelerin interneti (IoT) ile hayat verdiğini belirtti.

ERKEN UYARI VERECEK

Tarımsal IoT çözümlerinin verimli kullanılması halinde, üretimde ve kalitede en az yüzde 25 artış olabileceğine, girdi maliyetlerinde de yüzde 50’ye kadar tasarruf sağlanabileceğine değinen Meltem Bakiler Şahin, “Bu kapsamda sunduğumuz Dijital Tarım İstasyonu, toprağın nemini ve kalitesini, ayrıca hava durumunu anlık takip eden ve haşere, doğal afet gibi konularda erken uyarı veren bir ürün” diye konuştu.

Meltem Bakiler Şahin, “Bu çözümle, çiftçilerimiz 7 gün 24 saat ne zaman isterse cep telefonundan tarlasını uzaktan da takip edebilecek ve mahsulünü sağlama alabilecek” dedi.

‘FİNANSMAN DESTEĞİ SUNACAĞIZ’

Vodafone ile birlikte hayata geçirdikleri Dijital Tarım Projesi’nin tanıtıldığı toplantıya katılan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ise tarımda dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Tarım hepimizin geleceği. Tarımda ‘tahmin ve erken uyarı’ stratejik önemde. Bunun için 30 adet Dijital Tarım İstasyonu ile projeye katkıda bulunduk ve belirlenen yerlerde faaliyete geçirmek için ilk adımı attık. Projeye özel geliştirilen mobil ve internet tabanlı uygulama ile de üreticiler nerede olurlarsa olsunlar, üretimlerine ilişkin gelişmeleri ve anlık bildirimleri gözden kaçırmayacaklar. Üreticilerimizin proje kapsamında oluşacak ihtiyaçları için de finansman desteği sunacağız.”

SULAMA, GÜBRELEME VE HASAT ZAMANINI BİLDİRECEK

Toplantıda verilen bilgiye göre Dijital Tarım İstasyonu, hava durumunu anlık olarak takip ederken, toprağın nemini ve kalitesini de analiz ediyor. Haşere, doğal afet gibi konularda erken uyarı sistemini de barındıran istasyon, çiftçilere tarımsal işlemlere dair sulama ve gübreleme, toprak sıcaklığı ve nemine bağlı tohum ekim zamanı gibi konularda zaman önerileri sunacak.

Gübreleme, ilaçlama, budama, hasat zamanına yönelik iş planlaması yapılmasına yardımcı olması beklenen Dijital Tarım İstasyonu ile tarımsal veriler anlık takip edilip, analiz edilerek, raporlanabilecek. Çiftçilere online ortamda uyarı gönderilmesini sağlayan sistem ayrıca tarlaların kameralar aracılığıyla canlı olarak uzaktan takip edebilmesini de mümkün kılabiliyor.