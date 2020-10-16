Voleybol: Haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
- Misli.com Sultanlar Ligi
Bugün:
13.00 Beşiktaş-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
Yarın:
13.00 PTT-Karayolları (Başkent)
13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
15.30 Sistem9 Yeşilyurt-İlbank (Burhan Felek Vestel)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Çan Gençlik Kalespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)
18.00 Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)
18.30 Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları (Eczacıbaşı)
20.00 Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)
- AXA Sigorta Efeler Ligi
18 Ekim Pazar:
13.00 Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Başkent)
15.30 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent)
16.00 Afyon Belediye Yüntaş-Arhavi Voleybol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
16.00 İnegöl Belediyespor-Spor Toto (İnegöl)
17.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
19.30 Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
Not: Solhanspor-Altekma ve Haliliye Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
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