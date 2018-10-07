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Ali Koç ise kendisinin bu yönde bir isteğinin olmadığını söyledi, Comolli de aynı şekilde böyle bir şey söylemediğini belirtti. Bunun üzerine Volkan Demirel, İdari Menajer Onur Başar'a 'bizi niye tribüne gönderdin?' diyerek Başar'ın üzerine yürüdü. Ali Koç da dönüş yolunda uçakta Onur Başar'a sert tepki gösterdi.