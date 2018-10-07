Fenerbahçe'de alınan kadro dışı kararları tartışılıyor... Sarı-lacivertli takımın tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı
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Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ile Nabil Dirar'ın kadro dışı kalması ve antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı’yla yolların ayrılması büyük yankı uyandırdı. Volkan Demirel’in kadro dışı kalmasındaki en önemli etken olaya Habertürk ulaştı...
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Çaykur Rizespor maçından sonra; Volkan Demirel’in bir yönetim kurulu üyesine “Sen benden daha iyi Fenerbahçeli misin” şeklinde çıkıştığı ve tartıştığı öğrenildi. Tecrübeli eldivenin kadro dışı bırakılmasında en önemli etkenin bu olay olduğu öne sürüldü.
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Ancak olaylar bununla sınırlı değil... Kulislerde dolanan diğer iddialar şöyle:
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ONUR BAŞAR, KAPTANLARI TRİBÜNE GÖNDERDİ; TAKIM KARIŞTI!
Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından Volkan Demirel ve Mehmet Topal, tribünlere gitmiş ve taraftarlardan büyük tepki almıştı. Bu olayın ardında Fenerbahçe İdari Menajeri Onur Başar'ın kaptanları yönlendirmesinin yattığı ve Başkan Ali Koç'un Başar'a büyük tepki gösterdiği öne sürüldü. Buradan başlayan gelişmelerin kaptan Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılmasına kadar gittiği belirtildi.
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İddialara göre olay şu şekilde gelişti: Bitiş düdüğünün ardından İdari Menajer Onur Başar ve Sportif Direktör Damien Comolli taraftarlardan özür dilemek üzere futbolcuların tribünlere gitmesini istedi. Volkan Demirel, tepki alacakları için bu isteği reddetti.
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Onur Başar, bir kez daha gelip Başkan Ali Koç'un Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın tribünlere gitmesini istediğini söyledi. Tribünden gelen tepkiler sonrası Volkan Demirel, Ali Koç'a, 'Bizi tribünlere gönderdiniz, küfür yedik' diye sitem etti.
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Ali Koç ise kendisinin bu yönde bir isteğinin olmadığını söyledi, Comolli de aynı şekilde böyle bir şey söylemediğini belirtti. Bunun üzerine Volkan Demirel, İdari Menajer Onur Başar'a 'bizi niye tribüne gönderdin?' diyerek Başar'ın üzerine yürüdü. Ali Koç da dönüş yolunda uçakta Onur Başar'a sert tepki gösterdi.
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VOLKAN, KOÇ'UN İSTEĞİNİ REDDETTİ
Rize dönüşünde takımdaki gerginlik sürdü... Mücadelenin ardından Başkan Ali Koç, takım kaptanı Volkan Demirel'e futbolcularla konuşması yönünde direktif verdi.
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Daha sonra Koç, bazı futbolculara Volkan Demirel'in takımla konuşup konuşmadığını sordu ve 'Hayır' cevabını aldı. Volkan Demirel'in Sportif Direktör Damien Comolli'ye de eleştirilerde bulunduğu ve yaptığını düşündüğü hataları yüzüne söylediği belirtildi. Bu olayların sonu kadro dışı kararına vardı.
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GRUPLAŞMA
Öte yandan takımın tecrübeli isimleri Volkan Demirel, Alper Potuk ve Mehmet Topal'ın teknik direktör Phillip Cocu'nun idmanlarından şikayetçi olduğu belirtildi.
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