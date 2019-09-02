Volkan Demirel kimdir? Fenerbahçe'den gelen açıklamanın ardından spor gündemine oturdu. 17 yıldır Fenerbahçe formasını terleten Volkan Demirel, futbola veda etti. Sarı-lacivertliler deneyimli kalecinin bundan sonra teknik ekipte görev alacağını ve Volkan Demirel'e bir jübile düzenleneceğini duyurdu. Futbol kariyerinin en büyük çıkışını Fenerbahçe'de yapan Volkan Demirel'in hayatından ayrıntılar haberimizde.

VOLKAN DEMİREL KİMDİR?

Volkan Demirel 27 Ekim 1981'de Fatih, İstanbul'da dünyaya geldi. Profesyonel futbolculuk kariyerine 2000 yılında Kartalspor'da başladı. 2002'de, Süper Lig'deki Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burada beş Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve üç Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. 2004'ten itibaren Türkiye millî takımının formasını giyen futbolcu, ülkesinin yarı finale kadar yükseldiği 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etti.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

2001 yılında 4 kez Türkiye U-20 millî takımına çağrıldı. Türkiye millî takımına ilk kez 2004 yılında çağrıldı. Millî takım ile ilk maçına 28 Nisan 2004 tarihinde, Belçika'ya karşı dostluk maçında giydi. Volkan Demirel maça ikinci yarıda Rüştü Reçber'in yerine girdi. Maç 3-2 Türkiye'nin galip gelmesi ile sonuçlandı. 2016 Avrupa Şampiyonası A Grubundaki Türkiye-Kazakistan maçı öncesindeki ısınma sırasında kendisine yapılan ıslıklı,küfürlü tezahüratlar sonucu sahayı terk etti. O tarihten bu yana Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından bir daha kadroya alınmadı.