Volkan Kıran: Yeni sezondaki dönüşüm fazlasıyla ilgimi çekti

"Yeni sezondaki dönüşüm fazlasıyla ilgimi çekti" 0:00 / 0:00

SHOW TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı, senaryosunu Gökhan Horzum’un yazdığı, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak’ın üstlendiği 'Baba'nın başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş yer alıyor. Yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek, dizinin ikinci sezonunda oyuncu kadrosuna dahil olan Volkan Kıran, 'Baba'da canlandırdığı 'Salih' karakterini ve hakkında merak edilenleri Habertürk'e anlattı. SHOW TV'nin fenomen dizilerinden 'Baba'da 'Kadir'in (Tolga Sarıtaş) arkadaşı 'Salih' karakterini canlandırıyorsunuz... 'Baba'nın hangi özellikleri sizi dizide rol almaya yönlendirdi, projeye dahil olma sürecinizden bahseder misiniz? İlk sezonunu takip ettiğim bir işti. Yeni sezon hikayesindeki dönüşüm beni fazlasıyla şaşırttı ve ilgimi çekti. 'Kadir Saruhanlı'nın hikayedeki haksızlığa karşı başkaldırışı ve 'Salih'in de bu isyanda ona destek olması fazlasıyla etkili oldu kendi adıma.



Canlandırdığınız 'Salih' karakteri nasıl biri? 'Salih'gerçek bir baba, ailesi için her türlü fedakarlıkları yapacak kadar da gözü kara, onu çok sevdim. 'Salih' karakteriyle gerçek hayatta bağdaştırdığınız özellikleriniz neler? 'Salih'in mahcup bir tarafı var her konuda, benim de böyle bir yönüm var, 'Salih' kadar çok olmasa da.

Başrolde; Haluk Bilginer, Ayda Aksel ve Tolga Sarıtaş gibi ünlü isimlerin yer aldığı, çok geniş bir kadro ile çalışıyorsunuz, set ortamı nasıl? İlk set günüm, ilk sahnem Tolga ile oldu, bazı insanlar vardır enerjisi her yere yayılır onu Tolga'da ilk anda gördüm. Enerjisi, güler yüzü hiç eksik olmasın, Haluk ağabey için söyleyeceklerim klişe olacak belki ama kendimi çok şanslı hissediyorum, Ayda abla ve karavan hikayelerinden bahsetmiyorum bile.

Dizinin ikinci sezonuna dahil oldunuz... Sizce devam eden bir projeye sonradan dahil olmanın avantajları ve dezavantajları neler? Bu durum sizi nasıl etkiledi? Evet işleyen bir düzene sonradan dahil olmak her zaman zordur ama ben yeni sezona dahil olduğumda yeni bir dünya kuruluyor gibiydi o yüzden fazla etkilendiğimi söyleyemiyorum. Tabii bundan kamera önü ve arkası herkesin tüm samimiyetini göstermesi de etkili oldu.

Sizce dizinin en dikkat çekici unsuru nedir? Bence aile, çünkü ailede mutsuz olursan her yerde mutsuz oluyorsun, bu konuyu çok iyi yansıttığımızı düşünüyorum. Dizide role hazırlanmak için kamera önüne geçmeden önce ne tür hazırlıklar yapıyorsunuz? Açıkçası benim öyle çok ciddi metodlarım yok. Kostümü giydi mi olanlardanım (gülüyor) Oyunculuk size ne ifade ediyor? Benim için oyunculuk anı biriktirmek. 20 yıl sonra şu an yaşadıklarımın fazlasıyla anlamlı olacağını düşünüyorum. Şimdiye kadar canlandırdığınız karakterleri yorumlama ve geliştirme adına neler yapıyorsunuz? Önceki oynadıklarımla şimdi oynadıklarıma baktığım zaman bazı farklar görebiliyorum. Bence bunun sebebi pratik. Tabii çok değerli ustalar ile aynı sahneyi paylaşma fırsatı yakalamam benim için büyük şans… İzlemekten keyif aldığım bazı aktörler var onların sıkı takipçisiyim bunun da gelişimime katkı sağladığını düşünüyorum.