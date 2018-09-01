AÇIK HAVA KIRMIZI BEYAZ

Volkan Konak, kendine has yorumuyla seslendirdiği şarkılar ve söylediği şiirler ile konseri adeta bir şölene dönüştürdü. Konser sonuna doğru seslendirdiği ‘İzmir Marşı’ ile de Harbiye’de alkış tufanı koptu. 6 bin kişinin Türk bayraklarıyla eşlik ettiği marş esnasında Açık Hava bir anda kırmızı-beyaza büründü.





"BÜTÜN BAYRAMLAR KIYMETLİDİR"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Volkan Konak ‘Balomuz var, bayramımız var. Bütün bayramlar kıymetlidir. Dini bayramlarımız, milli bayramlarımız… Dolayısıyla bayramlarda daha sevgi dolu ve sevinçli oluyoruz. O yüzden bu akşam gelen konuklarımızı evimize gelen konuklar gibi en üst düzeyde ağırlayacağız. Hepsini teker teker kucaklayıp, uğurlayacağız.’ diye konuştu.

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