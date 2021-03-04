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Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'den Formula 1 yarışları hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. Grubun, motor sporlarında en üst nokta olarak kabul edilen Formula 1'e katılmayı düşündüğü kaydedildi.

BBC'nin haberine göre, Alman üreticinin Formula 1'e katılmasının önünde bir şart bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre, 2025'te yürürlüğe girecek bir sonraki motor düzenlemeleri sürdürülebilir yakıtları teşvik ederse Formula 1'e katılma planı masaya yatırılacak.

Volkswagen'in yarışlara katılması haline, grup markalarından Porsche ile pistlerde yer alacağı da edinilen bilgiler arasında.

Porsche Motorsport Başkan Yardımcısı Fritz Enzinger, "Eğer sürdürülebilirlik yönleri, örneğin e-yakıt uygulaması bir rol oynarsa büyük ilgi görür. Bu hususlar doğrulanırsa, bunları Volkswagen Grubu içinde ayrıntılı olarak değerlendireceğiz. Porsche ve Volkswagen AG, dünya çapında ilgili tüm yarış serilerinde sürekli değişen düzenlemeleri gözlemliyor. Bu aynı zamanda, 2025'ten itibaren Formula 1 için ortaya çıkan yeni motor ve aktarma organları düzenlemesi için de geçerli" dedi.

YENİ BAŞKAN VOLKSWAGEN GRUBU'NDAN

Formula 1’in yönetim organı FIA, geçtiğimiz yıl, test ve doğrulama için, biyo-atıktan yapılan yüzde 100 sürdürülebilir yakıtın ilk varillerini motor üreticilerine teslim etti. 2030 yılına kadar net sıfır karbon motor sporu olmayı hedefleyen F1'de hedefin zorunlu yüzde 100 sürdürülebilir yakıt gereksinimi olduğu açıklanmıştı.

Volkswagen'e ait Lamborghini'nin eski başkanı olan Formula 1'in yeni CEO'su Stefano Domenicali, yarışlara şu anda dahil olmayan üreticilerle görüşmelerde olduğunu açıklamıştı.

Domenicali, "Şu an için sessiz kalmayı tercih ediyorlar, ancak iyi haber şu ki, Formula 1 platformunu kullanarak fayda sağlayabilecekleri değerin ne olduğunu anlamaya gerçekten hevesli çok önemli şirketler var" demişti.