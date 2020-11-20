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HaberlerOtomobilBugatti Başkanı Lamborghini'yi de yönetecek
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Hem Bugatti hem de Lamborghini'yi yönetecek

Lamborghini CEO'su Stefano Domenicali'nin Formula 1'e başkan olarak atanmasının ardından, markanın yeni CEO arayışı sonlandı. Yapılan açıklamaya göre, Lamborghini ile birlikte Volkswagen Grup bünyesindeki bir diğer lüks otomobil üreticisi Bugatti'nin Başkanı Stephan Winkelmann, Lamborghini'nin de yönetimini üstlenecek

Bugatti Başkanı Lamborghini'yi de yönetecek
HABERTURK.COM

Pandemi döneminde satılacağı iddia edilen Volkswagen Grup bünyesindeki Bugatti ve Lamborghini'de üst düzey yönetim değişikliği yaşandı.

Yapılan açıklamaya göre, iki lüks otomobil üreticisi Aralık ayından itibaren tek bir CEO'ya bağlı olacak.

Her iki otomobil markasının üst yöneticisi olarak da Bugatti Başkanı Stephan Winkelmann'ın görevlendirildiği belirtildi.

Winkelmann'ın görevi devralacağı Lamborghini'nin mevcut CEO'su Stefano Domenicali ise, Ocak 2021'den itibaren kariyerine Formula 1'in yeni başkanı olarak devam edecek.

İtalyan yönetici, 1991 ile 2014 yılları arasında Ferrari'nin Formula 1 takımında farklı kademelerde görev almıştı.

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