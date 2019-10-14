Manisa'da fabrika açmaya hazırlanan Volkswagen Grubu'nun, bünyesindeki markalardan Lamborghini'yi gözden çıkardığı iddia edildi.
Bloomberg'in haberine göre, İtalyan spor otomobil üreticisini satmayı yada halka arz etmeyi planlayan Volkswagen, söz konusu işlemin 2020 sonuna kadar gerçekleşmesini hedefliyor.
Kaynaklar, Lamborghini'nin piyasa değerini ise 11 milyar dolar olarak açıklıyor.
Volkswagen Grubu'nun çatısı altında Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Italdesign ve Ducati gibi markalar bulunuyor.
Alman üreticinin gelecekte Audi ve Porsche modellerine ağırlık verecek olmasının, Lamborghini'nin gözden çıkarılmasında etkili olduğu belirtiliyor.
1963 yılında kurulan Lamborghini, 1998 yılında Volkswagen Grubu'nun kontrolüne geçti.
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