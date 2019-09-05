Otomotiv sektöründe değişen şartlara uyum sağlamak için, markalar fiyatlarını sürekli güncellemek durumunda kalıyor. Durum böyle olunca da, tüketicinin karşısına günden güne değişen fiyatlar çıkıyor.

Bu markalardan Volkswagen'in Passat modelinin satış fiyatı 190 bin TL'den başlıyor.

Model (*4) Donanım Opak Renk Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (*1-2-3-8) Net Fiyat Yeni Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Passat 233.500,00 TL 122.917,85 TL Detay Yeni Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business 263.200,00 TL 138.648,78 TL Detay Yeni Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance 303.900,00 TL 160.205,99 TL Detay Yeni Passat 1.6 TDI 120 PS DSG Passat 256.500,00 TL 135.100,05 TL Detay Yeni Passat 1.6 TDI 120 PS DSG Business 274.300,00 TL 144.528,02 TL Detay Yeni Passat 1.6 TDI 120 PS DSG Elegance 319.700,00 TL 168.574,63 TL Detay Yeni Passat 2.0 TDI 150 PS DSG Business 344.400,00 TL 144.646,99 TL Detay Yeni Passat 2.0 TDI 150 PS DSG Elegance 391.700,00 TL 164.689,36 TL Detay Yeni Passat 2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSG Elegance 498.200,00 TL 199.825,22 TL

Birden çok donanım seçeneği ile bayilerde yerini alan model, hem otomatik hem de manuel şanzıman ile tercih edilebiliyor.

Passat'ın benzinli ve dizel motor seçenekleri bulunuyor.

Volkswagen'in bir diğer modeli Golf ise 155 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

Model (*4) Donanım Opak Renk Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (*1-2-3-8) Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus 155.000,00 TL Detay Golf 1.0 TSI 115 PS DSG Midline Plus 172.200,00 TL Detay Golf 1.0 TSI 115 PS DSG Comfortline 180.800,00 TL Detay Golf 1.0 TSI 115 PS DSG Highline 195.700,00 TL Detay Golf 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfortline 193.500,00 TL Detay Golf 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline 208.800,00 TL Detay Golf 1.6 TDI 115 PS Manuel Comfortline 188.100,00 TL Detay Golf 1.6 TDI 115 PS DSG Comfortline 207.100,00 TL Detay Golf 1.6 TDI 115 PS Manuel Highline 202.700,00 TL Detay Golf 1.6 TDI 115 PS DSG Highline 232.100,00 TL

PAZAR DARALDI

Döviz piyasalarındaki hareketlilik otomobillerin etiket fiyatlarını günden güne değiştiriyor. Buna Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimlerindeki değişimlerde eklenince, tüketicinin karşısına aydan aya değişen fiyatlar çıkabiliyor.

Özellikle, son bir yıldır döviz kurlarında yaşanan değişimlerin vurduğu sektör ise, ÖTV indirimlerinin de Temmuz ayından itibaren devre dışı kalması ile zor günler geçiriyor.

Bu süreçte, satışlarını artırmayı ve pazar paylarını yükseltmeyi hedefleyen markalar ise bir takım kampanyalar ile tüketicinin aklını çelmeyi hedefliyor.

Fakat, tüm çabalara rağmen, 2 yıl önce 1 milyon adet seviyelerinde olan Türkiye otomotiv pazarının, 2019 yılında 350-400 bin adete gerilemesi bekleniyor.