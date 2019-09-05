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HaberlerOtomobil

Volkswagen Passat satış fiyatı ne kadar? Volkswagen 2019 fiyat listesi

Volkswagen'in Passat modeli göz doldurmaya devam ediyor. Volkswagen tutkunları Passat modelinin satış fiyatını merak ediyorlar. Hem otomatik hem de manuel şanzıman modeli tercih ediliyor. İşte Volkswagen 2019 fiyat listesi

Volkswagen Passat satış fiyatı

Otomotiv sektöründe değişen şartlara uyum sağlamak için, markalar fiyatlarını sürekli güncellemek durumunda kalıyor.  Durum böyle olunca da, tüketicinin karşısına günden güne değişen fiyatlar çıkıyor.

Bu markalardan Volkswagen'in Passat modelinin satış fiyatı 190 bin TL'den başlıyor.

Model (*4)DonanımOpak Renk Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (*1-2-3-8)Net Fiyat
Yeni Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSGPassat233.500,00 TL122.917,85 TLDetay
Yeni Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSGBusiness263.200,00 TL138.648,78 TLDetay
Yeni Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSGElegance303.900,00 TL160.205,99 TLDetay
Yeni Passat 1.6 TDI 120 PS DSGPassat256.500,00 TL135.100,05 TLDetay
Yeni Passat 1.6 TDI 120 PS DSGBusiness274.300,00 TL144.528,02 TLDetay
Yeni Passat 1.6 TDI 120 PS DSGElegance319.700,00 TL168.574,63 TLDetay
Yeni Passat 2.0 TDI 150 PS DSGBusiness344.400,00 TL144.646,99 TLDetay
Yeni Passat 2.0 TDI 150 PS DSGElegance391.700,00 TL164.689,36 TLDetay
Yeni Passat 2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSGElegance498.200,00 TL199.825,22 TL 

 

Birden çok donanım seçeneği ile bayilerde yerini alan model, hem otomatik hem de manuel şanzıman ile tercih edilebiliyor.

Passat'ın benzinli ve dizel motor seçenekleri bulunuyor. 

Volkswagen'in bir diğer modeli Golf ise 155 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

Model (*4)DonanımOpak Renk Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (*1-2-3-8)
Golf 1.0 TSI 115 PS ManuelMidline Plus155.000,00 TLDetay
Golf 1.0 TSI 115 PS DSGMidline Plus172.200,00 TLDetay
Golf 1.0 TSI 115 PS DSGComfortline180.800,00 TLDetay
Golf 1.0 TSI 115 PS DSGHighline195.700,00 TLDetay
Golf 1.5 TSI ACT 150 PS DSGComfortline193.500,00 TLDetay
Golf 1.5 TSI ACT 150 PS DSGHighline208.800,00 TLDetay
Golf 1.6 TDI 115 PS ManuelComfortline188.100,00 TLDetay
Golf 1.6 TDI 115 PS DSGComfortline207.100,00 TLDetay
Golf 1.6 TDI 115 PS ManuelHighline202.700,00 TLDetay
Golf 1.6 TDI 115 PS DSGHighline232.100,00 TL

PAZAR DARALDI

Döviz piyasalarındaki hareketlilik otomobillerin etiket fiyatlarını günden güne değiştiriyor. Buna Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimlerindeki değişimlerde eklenince, tüketicinin karşısına aydan aya değişen fiyatlar çıkabiliyor.

Özellikle, son bir yıldır döviz kurlarında yaşanan değişimlerin vurduğu sektör ise, ÖTV indirimlerinin de Temmuz ayından itibaren devre dışı kalması ile zor günler geçiriyor.

Bu süreçte, satışlarını artırmayı ve pazar paylarını yükseltmeyi hedefleyen markalar ise bir takım kampanyalar ile tüketicinin aklını çelmeyi hedefliyor.

Fakat, tüm çabalara rağmen, 2 yıl önce 1 milyon adet seviyelerinde olan Türkiye otomotiv pazarının, 2019 yılında 350-400 bin adete gerilemesi bekleniyor.

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