Vorskla-Naftohaz Poltava - Chernomorets Odessa maçı öncesi rakamlar

Vorskla-Naftohaz Poltava ve Chernomorets Odessa, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Ukrayna Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Vorskla-Naftohaz Poltava 6 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Chernomorets Odessa 9 puanda ve 4. sırada. Vorskla-Naftohaz Poltava son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Chernomorets Odessa son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 210 kodlu maçı oynayanlar; Vorskla-Naftohaz Poltava galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.10, Chernomorets Odessa galibiyet oranı 4.00. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Vorskla-Naftohaz Poltava önceki hafta Chernomorets Odessa mücadelesinde 2-1 kazandı.

Chernomorets Odessa ise Vorskla-Naftohaz Poltava maçında 2-1 yenildi.

Vorskla-Naftohaz Poltava, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 1 gol yedi.

Chernomorets Odessa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chernomorets Odessa, 2 gol atarken 3 gol yedi.

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