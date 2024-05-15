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        Haberler Sağlık Vücuttaki enerji yakıcısını artırmak: Metabolizma hızlandırmak için uygulayabileceğiniz 7 yöntem!

        Vücuttaki enerji yakıcısını artırmak: Metabolizma hızlandırmak için uygulayabileceğiniz 7 yöntem!

        Günümüzde pek çok kişi, sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve ideal kiloya ulaşmak için metabolizmasını hızlandırmaya çalışır. Yeterli su içmek, yeterli egzersiz yapmak, sağlıklı ve dengeli beslenmenin birleşimi, metabolizmanızın yağ yakmasına yardımcı olabilir. Peki, hızlandırmak için başka neler yapılabilir? İşte, metabolizmayı hızlandırmaya yarayabilecek 7 yöntem!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 13:00 Güncelleme: 15.05.2024 - 00:33
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        Metabolizma, yediğiniz yiyeceğin enerjiye dönüştürülmesini, nefes alma ve kan dolaşımı gibi işlevlerin etkinleştirilmesini içeren bir süreçtir. Yani metabolizma, yağ yakmada hayati bir rol oynar. Ancak vücut tipiniz, cinsiyetiniz ve yaşınız gibi faktörler metabolizmanızı hızlandırmanıza veya yavaşlatmanıza sebep olabilir. Bu yüzden haberimizde metabolizmanızı hızlandırmaya yarayabilecek yöntemleri derledik. İşte, detaylar...

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        1. ARALIKLI ANTRENMAN YAPMAK

        Yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanlar, metabolizmanızı hızlandırmanın bir yoludur. Bu tür bir eğitim, daha fazla oksijen almanıza yardımcı olarak hücrelere enerji veren mitokondrinin, enerji yakımı için daha fazla çalışmasına izin verebilir. Koşarken, yüzerken veya bisiklete binerken normal hızınıza dönmeden önce 30 saniyelik aralıklarla hızınızı artırmaya çalışmak aralıklı antrenman çalışmasına örnek olabilir.

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        2. YETERLİ KALORİ TÜKETMEK

        Normalden çok daha az kalori tükettiğinizde vücudunuz daha az kalori kullanmaya uyum sağlayabilir. Beslenme ve Diyetetik Akademisi’ne göre bu adaptasyonun metabolizmaya faydası yoktur. Kilo vermeye çalışırken metabolizmanızın yavaşlamasını önlemek için, en azından dinlenme metabolizma hızınıza (RMR) uyacak kadar yeterli kaloriyi almalısınız.

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        3. KUVVET ANTRENMANI YAPMAK

        Güç antrenmanı olarak da bilinen direnç antrenmanı aynı zamanda metabolizmayı, gücü ve dayanıklılığı artırmanın da önemli bir yoludur. Yani yağ, kaslara kıyasla daha az kalori kullandığından, kuvvet antrenmanı gibi fiziksel aktiviteler yoluyla kas geliştirmek, metabolizmanıza biraz hız katmanıza yardımcı olabilir.

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        4. TRANS YAĞLARDAN KAÇINMAK

        Trans yağlar sadece kalbiniz için kötü değildir; aynı zamanda vücudunuzun yağ yakma yeteneğini de yavaşlatır. Bununla birlikte trans yağlar, kanınızdaki lipitler ve yağ asitleri gibi vücudunuzun ihtiyaç duyduğu temel makro besin maddelerini vücudunuzun metabolize etme şeklini olumsuz yönde etkileyebilir.

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        5. DAHA FAZLA PROTEİN TÜKETMEK

        Vücudunuzun proteini parçalaması yağ veya karbonhidrattan daha fazla zaman alır, böylece daha uzun süre tok hissedersiniz. Protein aynı zamanda vücudunuzun kalori alımının yaklaşık yüzde 10'unu sindirim için kullandığı termojenez adı verilen bir süreç sayesinde metabolizma hızını artırmaya yardımcı olabilir.

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        6. KAHVE İÇMEK

        Kafein merkezi sinir sisteminizi hızlandırır ve bu da metabolizmanızı hızlandırabilir. Kahve aynı zamanda egzersiz sırasındaki enerji düzeylerini de iyileştirerek daha uzun süre çalışmanıza ve bu süreçte daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olabilir ancak metabolizmanın kafeinden sağladığı destek küçük olduğundan kiloda değişim olmayabilir.

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        7. DAHA FAZLA AYAKTA DURMAK

        Mümkün olduğunda ayakta durmak veya uzun süre oturuyorsanız sadece hareket etmek metabolizmanız için faydalı olabilir. Fiziksel olarak aktif olduğunuzda ve hareket ettiğinizde, sabit veya oturmuş duruma kıyasla daha fazla kalori yakabilirsiniz.

        Kaynak: Health, Academy of Nutrition and Dietetics

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