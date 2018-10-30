Dijital teknoloji danışmanı kiralama hizmeti sunan Wask.co, uluslararası yatırım ve danışmanlık firması Tarvenn’den 1.2 milyon TL değerleme ile yatırım aldı. İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından kurulan “Incubation İstanbul” çatısı altındaki girişimlerden biri olan Wask.co, uzman bir danışman kiralayabilmenizi ve tüm dijital teknoloji ihtiyaçlarınız için yol haritası çizebilmenizi sağlıyor.
Kullanıcıların her platformdan 7/24 dijital danışmanlara ulaşabilmesi için web üzerindeki WaskPanel’e ek olarak Apple Store ve Google Play üzerinde “WaskApp” adlı uygulamaya da sahip olan Wask.co, bünyesindeki onlarca uzman ile Dijital Pazarlama, Dijital Reklam, SEO, Sosyal Medya, Web Tasarım, Yazılım, Bilgi İşlem ve Siber Güvenlik gibi farklı alanlarda dijital strateji danışmanlığı hizmeti sunuyor.
'ZAMAN KAYBININ ÖNÜNE GEÇMEK İSTİYORUZ'
Bireylerin ve özellikle KOBİ’lerin dijitalleşen dünyada ihtiyaçlarının arttığını fakat doğru bilgiye ulaşamadıkları için para ve zaman kaybettiklerini belirten Wask.co kurucusu Ercan Pilcioğlu, "Wask.co sayesinde kişiler ve özellikle küçük ve orta düzey işletmeler dijital ihtiyaçları için doğru bilgilere ulaşabiliyor. Böylece daha az bütçe ve zaman harcayarak ihtiyaçlarını giderebiliyor. Amacımız, günümüzün büyük ve karmaşık dijital dünyasında kurumsal firmaların ekonomik tasarruflar yapmalarını sağlamak ve bireysel kullanıcıların dijital dünyada kaybolarak boşa zaman harcamasını engellemek" dedi. Girişimin alınan yatırımı müşteri potansiyelini artırmak için kullanacağı bildirildi.
'HEM BİREYSEL HEM KURUMSAL ÇÖZÜM SUNUYOR'
Yatırımı değerlendiren Tarvenn Genel Müdürü Mustafa Kopuk, "Wask.co sayesinde ister bireysel ister kurumsal olsun, dijital dünyadaki ihtiyaçlar için doğru strateji oluşturulabiliyor. Sistem içerisindeki entegre servisler ile ihtiyaçlar için teklif almak da mümkün. Böylece daha az zaman ve para harcanarak profesyonel bir hizmet alınabiliyor" dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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