Wednesday öncesinde Addams Ailesi: 1960'lardan bugüne gelen fenomene yakından bakalım!
Addams Ailesi, 60 yılı aşkın süredir ekranlarda ve beyaz perdede yaşamaya devam eden ender popüler kültür ikonlarından biri. İlk olarak 1938'de karikatür olarak doğan bu gotik ve sıra dışı aile, her dönem yeni uyarlamalarla izleyicileri büyülemeyi başardı. Netflix'in "Wednesday" dizisinin ikinci sezonu yoldayken, Addams Ailesi'nin uzun soluklu hikâyesine bir zaman yolculuğu yapıyoruz...
Kara mizahın en sevilen yüzü, gotik atmosferin vazgeçilmez ismi: Addams Ailesi. 1960’lardan bugüne uzanan onlarca dizi, film ve animasyonla bu eksantrik aile, kuşaklar boyu izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Şimdi, Wednesday’in yeni sezon heyecanı yaklaşırken, Addams Ailesi’nin ekranlardaki evrimini adım adım hatırlama zamanı.
BAŞLANGIÇ: 1938’DEN TV EKRANLARINA
Karikatürist Charles Addams’ın 1938’de yarattığı Addams Ailesi, gotik estetiği ve kara mizahıyla popüler kültürde eşine az rastlanır bir yer edindi. Önce dergi sayfalarında tanınan aile, 1964’te televizyona adım atarak tüm dünyanın gönlünü kazandı. Gomez, Morticia, Wednesday, Pugsley ve diğer karakterler kısa sürede ikonik hale geldi.
1964–1966: İLK CANLI AKSİYON DİZİ
ABC’nin iki sezon süren “The Addams Family” dizisi, kara mizahı aile sıcaklığıyla harmanladı. Vic Mizzy’nin parmak şıklatma efektli tema müziği, karakterlerle birlikte hafızalara kazındı. Dizideki kadro, sonraki tüm uyarlamalara ilham verdi.
1972–1973: ANİMASYONUN DOĞUŞU
Aile, 1972’de Scooby-Doo ile özel bir bölümde buluşarak animasyona adım attı. Ertesi yıl Hanna-Barbera, ilk tam animasyon diziyi başlattı. Ancak “Creepy Camper” adlı karavanla yollara çıkan aile konsepti izleyiciyle pek uyuşmadı ve dizi yalnızca 16 bölüm sürdü.
1977: HALLOWEEN BULUŞMASI
NBC’nin “Halloween with the New Addams Family” özel filmi, orijinal kadroyu son kez bir araya getirdi. 1991’e kadar canlı aksiyon formatında yeni bir yapım gelmedi.
1991–1993: SİNEMA ÇAĞI
Barry Sonnenfeld’in 1991 tarihli “The Addams Family” filmi, Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd ve Christina Ricci’li kadrosuyla büyük yankı uyandırdı.
30 milyon dolarlık bütçesine karşılık 191,5 milyon dolar kazandı. 1993’teki devam filmi “Addams Family Values”, eleştirmenlerden daha yüksek puan alsa da gişede ilk filmin gerisinde kaldı.
1998–1999: YENİ DENEMELER
Tim Curry ve Daryl Hannah’nın rol aldığı “Addams Family Reunion” TV filmi, eleştirmenlerce beğenilmedi. Ardından “The New Addams Family” dizisi geldi, ancak tek sezon sürdü.
2019–2021: ANİMASYON SİNEMA DÖNEMİ
Oscar Isaac ve Charlize Theron’un seslendirdiği 2019 yapımı animasyon film, 203,7 milyon dolarlık gişe başarısı elde etti. 2021’de gelen devam filmi ise düşük puanlar ve sınırlı ilgi gördü.
2022: WEDNESDAY FENOMENİ
Tim Burton imzalı Netflix dizisi “Wednesday”, Jenna Ortega’nın performansıyla kısa sürede kült haline geldi.
Sekiz bölümlük ilk sezon, Emmy ödülleri ve Altın Küre adaylıkları topladı. Christina Ricci’nin de farklı bir rolle dönüşü, nostalji ile yenilik arasında köprü kurdu.
