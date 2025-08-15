Wednesday öncesinde Addams Ailesi: 1960'lardan bugüne gelen fenomene yakından bakalım!

BAŞLANGIÇ: 1938’DEN TV EKRANLARINA

Karikatürist Charles Addams’ın 1938’de yarattığı Addams Ailesi, gotik estetiği ve kara mizahıyla popüler kültürde eşine az rastlanır bir yer edindi. Önce dergi sayfalarında tanınan aile, 1964’te televizyona adım atarak tüm dünyanın gönlünü kazandı. Gomez, Morticia, Wednesday, Pugsley ve diğer karakterler kısa sürede ikonik hale geldi.