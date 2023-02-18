Wesley Sneijder, Hollanda Ligi'nde geçen hafta oynanan maçlarda takım kaptanlarının Türkiye ve Suriye pazubentleri ile sahaya çıktığı belirkterek şunları kaydetti:

"Hollanda Ligi'nde yer alan 18 takım kaptanlarına geçtiğimiz hafta sonu oynanan lig maçlarında takmaları için pazubentlerini gönderdim. Kaptanlar bu pazubentleri takarak maçlara çıktılar. Maç sonlarında da açık artırma usulüyle satışa sunulmak üzere hem pazubentler hem de formalar imzalanarak bize geri gönderildi. Biz de bunları depremzedelere maddi destek sağlamak için satışını yapacağız. Elde ettiğimiz tüm gelirler de depremzedelere aktarılacak."