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Wesley Sneijder'den uluslararası yardım kampanyası!

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için harakete geçtiğini duyurdu. Sneijder, "Hollanda'da başlattığımız projeyi uluslararası yardım kampanyasına çevireceğim." ifadelerini kullandı

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  • Wesley Sneijder'den uluslararası yardım kampanyası!

    Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için harakete geçtiğini duyurdu. 
  • Wesley Sneijder'den uluslararası yardım kampanyası!

    Sneijder, "Hollanda'da başlattığımız projeyi uluslararası yardım kampanyasına çevireceğim." ifadelerini kullandı
  • Wesley Sneijder'den uluslararası yardım kampanyası!

    Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için özel bir proje başlattı. A Spor'a konuşan Hollandalı yıldız, "İstanbul'daki arkadaşlarıma deprem bölgesi için ne yapmamız gerektiğini sordum." ifadelerini kullandı. 
  • Wesley Sneijder'den uluslararası yardım kampanyası!

    Wesley Sneijder, Hollanda Ligi'nde geçen hafta oynanan maçlarda takım kaptanlarının Türkiye ve Suriye pazubentleri ile sahaya çıktığı belirkterek şunları kaydetti:

    "Hollanda Ligi'nde yer alan 18 takım kaptanlarına geçtiğimiz hafta sonu oynanan lig maçlarında takmaları için pazubentlerini gönderdim. Kaptanlar bu pazubentleri takarak maçlara çıktılar. Maç sonlarında da açık artırma usulüyle satışa sunulmak üzere hem pazubentler hem de formalar imzalanarak bize geri gönderildi. Biz de bunları depremzedelere maddi destek sağlamak için satışını yapacağız. Elde ettiğimiz tüm gelirler de depremzedelere aktarılacak."
  • Wesley Sneijder'den uluslararası yardım kampanyası!

    ''TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM''

    Hollandalı yıldız, Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu söyleyerek, "Beni nasıl karşıladıklarını ve nasıl yolcu ettiklerini unutamam. Türk insanının misafirperverliği çok ayrı." dedi.
  • Wesley Sneijder'den uluslararası yardım kampanyası!

    "ULUSLARARASI BOYUTA TAŞICAĞIM"

    Wesley Sneijder kampanyayı, uluslararası boyuta taşımak için çalışacağını da ifade etti ve, "Hafta sonunda İtalya'ya gideceğim. Orada farklı kulüp ve futbolcu arkadaşlarımla görüşmeler yapacağım. Kendilerinden depremzedelere yardım kampanyası için imzalı formalarını isteyeceğim. Bu isteğimi de geri çevireceklerini düşünmüyorum. Böylece Hollanda'da ulusal olarak başlattığımız bu projeyi uluslararası yardım kampanyasına çevireceğim." dedi.

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