NBA'de Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un üstün performansıyla rekora imza attığı mücadelede Los Angeles Lakers'ı 119-103 mağlup etti.
NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı garantileyen Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 119-103'lük skorla yenerek sezonun 45. galibiyetini aldı.
Thunder'da 20 sayı, 21 asist ve 20 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynayan Westbrook, NBA'de üç istatistikte 20 barajına 51 yıl sonra ulaşarak adını tarihe yazdırdı. Paul George ve Jerami Grant 19'ar sayı, Steven Adams ise 13 sayıyla galibiyete katkı yapan diğer oyuncular oldu.
Westbrook'un tarihi başarısını NBA'de daha önce sadece Wilt Chamberlain, 1968 yılında Pistons'a karşı 22 sayı, 25 ribaunt ve 21 asistlik performansıyla gerçekleştirmişti.
Play-off'a kalma şansını kaçırmasının ardından birçok yıldız oyuncusundan yoksun olarak maça çıkan Lakers'ın en skorer oyuncusu, 23 sayı kaydeden Kentavious Caldwell-Pope oldu.
WARRİORS COUSİNS İLE KAZANDI
Son iki yılın şampiyonu Golden State Warriors, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 116-102 mağlup ederek Batı Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.
Sezonun 53. galibiyetine uzanan Warriors'ta DeMarcus Cousins 28 sayı, 13 ribaunt ve 5 asist, Kevin Durant 21 sayı ve 6 asist, Stephen Curry ise 17 sayıyla oynadı.
Bu sezon 26. kez kaybeden Batı Konferansı ikincisi Nuggets'ta Jamal Murray, 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olarak öne çıktı.
NBA'de yarın 12 maç oynanacak.
SONUÇLAR
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 119-103
San Antonio Spurs-Atlanta Hawks: 117-111
Sacramento Kings-Houston Rockets: 105-130
Golden State Warriors-Denver Nuggets: 116-102
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