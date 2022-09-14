WhatsApp’a 'büyük' güncelleme! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp’ın mobil uygulamasına önemli yenilikler getiren yeni güncellemesi yayınlandı.

Yeni güncelleme ile WhatsApp grup sohbetlerinde maksimum katılımcı sayısı 512’ye yükseltilirken, mesajların hem gönderenden hem de alıcıdan silinmesini sağlayan “Herkesten Sil” özelliğini kullanmak için uygulanan süre de 2 güne çıkarıldı.

100 MB'DEN 2 GB'YE ÇIKARILDI

Meta çatısı altındaki WhatsApp’a gelen son güncellemede en çok dikkat çeken bir diğer yenilik ise dosya boyutu oldu. Artık WhatsApp üzerindeki paylaşımlarda maksimum dosya boyutu 2 GB olarak uygulanacak.

Önceden bu boyut 100 MB ile sınırlı tutuluyordu. Bunun yanısıra güncellemeyle gelen bir diğer yenilik ile “Benden Sil” özelliğini kullanarak yapılan silme işlemleri, ilk birkaç saniye içerisinde geri alınabilecek.